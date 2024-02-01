Тепер остаточно стало відомо, що другий сезон Squid Game вийде у 2024 році.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трихвилинний ролик з нарізкою кадрів з фільмів та серіалів, які він планує випустити у 2024 році. Один з найочікуваніших серед них – другий сезон південно-корейського серіалу "Гра в кальмара", що став справжнім феноменом 2021 року.

На 17-секундному відео присутній головний герой першого сезону серіалу Сон Гі Хун (Номер 456), який став переможцем у смертельній грі на виживання та отримав обіцяний виграш. Однак тепер він виглядає зовсім інакше. Наприкінці першого сезону він вирішив дізнатися, хто ж стоїть за грою, щоб покарати винуватців, та, вочевидь, дуже цим когось розізлив. Він йде аеропортом, коли отримує телефонний звінок з погрозами – натомість Сон Гі Хун обіцяє відшукати того, хто йому телефонував.

Наразі про сюжет другого сезону "Гри в кальмара" (Squid Game) розповідають небагато, але точно відомо, що окрім Сон Гі Хуна у ньому повернеться ще один персонаж з першого сезону – фронтмен гри у виконанні Лі Бьон Хона.

Водночас тепер точно стало відомо, що продовження "Гри в кальмара" вийде у 2024 році.

Крім того, в ролику показали кадри з нових сезонів серіалів "Бріджертони", "Дипломатка", "Академія Амбрелла", "Нічний агент", "Кобра Кай" та "Ласун", а також уривки з нових серіалів, прем'єрияких відбудуться цього року – "Проблема трьох тіл", "Аватар: Останній захисник", "Чорні голубки" та "Ерік".

Також глядачі побачили кадри з нових фільмів "Back in Action", "Атлас", "Поліцейський із Беверлі-Гіллз 3", "Діва у біді", "Бунтівний Місяць 2" та ще багато цікавого.

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