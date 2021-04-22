Латвійська рок-група BrainStorm випустила кліп на пісню "Feels".

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"Це класна, сучасна пісня, з почуттям великої свободи і польоту в приспіві", - коментує Ренарс Кауперс. Ідею пісні запропонував шведський музикант і продюсер Магнус Нільсон (Magnus Nilsson), з яким BrainStorm співпрацює вже кілька років. Це черговий музичний експеримент для BrainStorm, і не меншим викликом став відеоряд для неї і презентація в мережі.

Відеокліп "Feels" - це результат співпраці BrainStorm зі студією анімації "HonkFu". Робота йшла 8 місяців, над роликом працювали кілька десятків аніматорів з різних країн. "Feels" став справжнім мультфільмом світового рівня в японському стилі манга, зі своєю драматургією і персонажами, включаючи учасників BrainStorm в образах супергероїв. Свої стихії музиканти визначили ще багато років тому, коли фантазували про елементи Всесвіту, а ось ідея кліпу прийшла з реального життя.

Барабанщик BrainStorm і сценарист кліпу "Feels": "Одного разу я помітив серед іграшок моєї маленької дочки фігурку дівчинки в інвалідному візку. Реакція в першу секунду була автоматичною: "Боже, з чим це вона грає?", але за мить я вже усвідомив, як вузько і недоречно я мислю, так не можна. Героїня кліпу "Feels" - дівчинка в інвалідному візку, яка боїться життя, суспільства, виходу на вулицю саме тому, що вона не така як усі. Це ще й метафора всіх нас, нашої духовної інвалідності. Важливо звільнитися від забобонів, сприймати світ таким, яким він є, з усіма, хто в ньому є".

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Автор: Діана Могилєвич