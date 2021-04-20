Мерфі також висловив співчуття родині Маккрорі і зізнався, що буде сумувати за Хелен.

Кілліан Мерфі прокоментував смерть колеги по серіалу "Гострі козирки", актриси Хелен Маккрорі.

Читайте також"Прийняла діагноз із гумором": стали відомі обставини смерті зірки "Гаррі Поттера"Як зазначив актор в бесіді з виданням EW, світ втратив в особі Маккрорі прекрасну людину і актрису.

"Я дуже засмучений, втративши такого дорогого друга. Хелен була прекрасною, турботливою, смішною і співчутливою людиною. Ще вона була талановитою актрисою - безстрашною і чудовою. Вона підносила і робила людяною кожну сцену, кожного персонажа, якого грала", - сказав актор.

Мерфі також висловив співчуття чоловіку Маккрорі, акторуі Деміену Льюїсу, і її родині і зізнався, що буде сумувати за Хелен, передає popcornnews.

Померла Хелен Маккрорі

Хелен Маккрорі померла 16 квітня у віці 52 років після тривалої боротьби з раком.

Маккрорі була відома в першу чергу за роллю Нарциси Малфой в серії фільмів про Гаррі Поттера, але знімалася тільки в трьох останніх частинах.

Вона брала участь у кримінальному серіалі "Гострі козирки", де зіграла Поллі Шелбі, главу сім'ї Шелбі, а також у фільмі "Королева", де виконала роль Шері, дружини прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера.

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Автор: Ірина Погоріла