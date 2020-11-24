За перші 28 днів серіал подивилися 62 мільйони користувачів.

Серіал «Хід королеви» став найпопулярнішим художнім міні-серіалом на платформі стрімінгового сервісу Netflix.

Читайте такожУ новому сезоні серіалу "Дивні дива" зіграє виконавець ролі Фредді КрюгераЯк йдеться в повідомленні сервісу в Twitter, за перші 28 днів серіал подивилися рекордні 62 мільйони користувачів.

Також зазначається, що «Хід королеви» увійшов до топ-10 у 92 країнах та зайняв 1-е місце в 63 країнах. А роман, який ліг в основу серіалу, увійшов до списку бестселерів New York Times через 37 років після виходу у світ. Крім того, після виходу шоу пошукові запити Google «Як грати в шахи» досягли дев'ятирічного максимуму.

Серіал «Хід королеви»: що відомо

Американський драматичний міні-серіал, заснований на однойменному романі Уолтера Тевіса, виданому в 1983 році.

Творцями серіалу виступили Скотт Френк та Аллан Скотт, а головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой.

Прем'єра на Netflix відбулася 23 жовтня 2020 року.

Серіал розповідає історію шахової вундеркіндки-сироти Бет Хармон, яка прагне стати найбільшим шахістом світу, але при цьому бореться з емоційними проблемами, а також з наркотичною та алкогольною залежністю.

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Автор: Катерина Шварц