Ім'я нового ведучого шоу поки не називають.

33-річний український ведучий російського "Холостяка" з Тіматі Микита Добринін був змушений покинути шоу через стан здоров'я.

У третьому випуску проекту, що виходить на каналі країні-агресора, Добриніна вже замінить інший ведучий.

Читайте такожМикита Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк" (фото)Спочатку ведучим шоу "Холостяк" з репером Тіматі повинен був стати Дмитро Кохно з Білорусі, але незадовго до прем'єри він захворів на коронавірус. У підсумку його замінили Добриніним.

"Микита Добринін, який прийшов на його місце (Кохно, - УНІАН.), був героєм української версії "Холостяка", але вже в процесі роботи Микита також захворів на COVID-19. Він не зміг взяти участь у зйомках наступних серій проекту", - йдеться у повідомленні на сайті ТНТ.

Ім'я нового ведучого шоу поки не називають.

Український "холостяк" Микита Добринін

Микита Добринін був учасником українського шоу "Холостяк-9". Переможницею проекту стала Даша Квіткова. Пара одружилася після шоу. Зараз подружжя чекає на народження первістка.

3 квітня Добринін прокоментував свою участь у ролі ведучого в російському "Холостяку" з Тіматі. Він каже, що довго думав, чи варто погоджуватися на участь в шоу в ролі ведучого. На його переконання, в проекті немає жодного політичного підґрунтя, а тільки кохання.

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Автор: Ольга Робейко