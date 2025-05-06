В український прокат фільм вийде 29 травня 2025 року.

Вийшов український трейлер сюрреалістичного музичного психологічного трилера "Поспішай у завтра" (Hurry Up Tomorrow), також відомого під локалізованою назвою "Останнє завтра".

В центрі сюжету фільму – відомий музикант, який страждає на безсоння. Якось під час концерту він зустрічає таємничу незнайомку, і ця зустріч стає відправною точкою його заплутаної одіссеї та ставить під сумнів усе, що, як він думав, знав про себе.

Фільм заснований на однойменному шостому студійному альбомі американського співака Ейбеля Тесфає, більш відомого під псевдонімом The Weeknd (до цього він вже грав головну роль у скандальному серіалі "Ідол"). Музикант обіцяє глядачам неймовірну кіноподорож, зірковий каст, авторський саундтрек і несподіваний фінал.

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Окрім The Weeknd у фільм зіграли Дженна Ортега (серіал "Венздей", франшиза "Крик", "Бітлджюс Бітлджюс") та Баррі Кеоган (серіал "Чорнобиль", "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Солтберн").

Зняв стрічку американський режисер Трей Едвард Шульц ("Хвилі", "Воно приходить уночі").

Як повідомила пресслужба компанії SVOEkino Film Distribution, в український прокат фільм вийде 29 травня 2025 року.

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