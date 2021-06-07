Український гурт "Один в каное" випустив другий альбом, до якого увійшли аж 12 пісень. Сам альбом назвали на честь групи.
"Наш другий альбом доступний для прослуховування на YouTube. Спасибі всім, хто чекав разом з нами! На інших платформах альбом з'явиться незабаром", - лаконічно повідомили учасники колективу.
У другому альбомі можна послухати дві старі пісні групи і аж десять нових:
- "Ікони" (2018)
- "У мене немає дому" (2019)
- "Хуанхе"
- "Розсипаюся"
- "Пам'яті мало"
- "Будь мені кимось"
- "Про автора"
- "Прекрасний оповідач"
- "Лісабон"
- "Вовк"
- "Кому то тре"
- "Веснянка"
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Чим відома група " Один в каное":
У 2012 році група перемогла в російському конкурсі Metro On Stage, після чого виступила в Москві на Поклонній горі разом з групами-переможцями з інших країн. Однак після погіршення російсько-українських відносин група відмовилася від виступів у Росії.
У 2016 році вийшов перший студійний альбом, однойменний з назвою групи, до якого увійшли одразу 25 пісень. На підтримку альбому була проведена серія концертів по всій країні. Під час туру змінився склад групи: ударницю Олену Давиденко замінив Ігор Дзиковський.
У 2017 група отримала премію "Селекція", що вручається радіостанцією "Джем ФМ", в номінації "Прорив року".
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