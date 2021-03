Критики хвалять другий епізод відразу за кілька складових, проте в першу чергу відзначають особливу «хімію» між героями Ентоні Макі (Сем Вілсон / Сокіл) і Себастіана Стена (Бакі Барнс / Зимовий солдат).

На стрімінговому сервісі Disney+ 19 березня 2021 року стартував показ одного з найбільш очікуваних серіальних проектів року – супергеройського бойовика «Сокіл і Зимовий солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

Читайте такожНазвано дату прем'єри серіалу «Локі»

Міні-серіал за коміксами Marvel після виходу першого епізоду вже встиг стати найпопулярнішою прем'єрою Disney+, отримавши при цьому виключно позитивні відгуки критиків. При цьому другий епізод «Сокола і Зимового солдата», що вийшов 26 березня, зумів ще більше підняти рейтинги проекту.

Так, на одному з найвпливовіших агрегаторів кінорецензій Rotten Tomatoes друга серія дебютувала зі стовідсотковим рейтингом свіжості, що буває вкрай рідко – всі критики, що подивилися епізод, поставили йому найвищу оцінку. Для порівняння, у першої серії «Сокола і Зимового солдата» на «томатах» був рейтинг 93% свіжості.

Аналогічно і на IMDb, де фільми і серіали оцінюють в першу чергу глядачі, другий епізод серіалу також був оцінений вище за перший – середній бал 8,2 з 10 проти 7,9.

Критики хвалять другий епізод відразу за кілька складових, проте в першу чергу відзначають особливу «хімію» між героями Ентоні Макі (Сем Вілсон / Сокіл) і Себастіана Стена (Бакі Барнс / Зимовий солдат), які зуміли вивести другорядних персонажів кінофраншизи про Месників в ранг нових «перших осіб».

Так, в першому епізоді серіал «розгойдувався» – глядачеві показали, чим живуть Сем Вілсон і Баки Барнс після того, як в попередньому фільмі Месники повернули «стерту» половину населення і перемогли Таноса. Якщо перший – продовжує героїчно боротися зі злом, то другий – розбирається з психологічними проблемами, попутно намагаючись пристосуватися до сучасного світу і спокутувати гріхи минулого. Одночасно глядач дізнається трохи більше про обох героїв, на розкриття персонажів яких у фільмах кіновеленої залишалося не так багато екранного часу. При цьому в першій серії персонажі ще не перетинаються між собою. Проте вже в другому епізоді сюжет почав розвиватися активніше, а героям нарешті довелося об'єднати зусилля в боротьбі з новими погрозами.

На думку критиків, вельми вдалим рішенням було зробити з серіалу не просто супергеройський бойовик з героїчними бойовими сценами, дорогими спецефектами і шпигунськими інтригами, а додати в нього трохи особистої драми і елемент бадді-муві (піджанр художнього фільму, в якому діють двоє головних героїв, пов'язаних дружбою). Втім, на даному етапі такою вже дружбою відносини Сокола і Зимового солдата назвати не можна, проте саме всі ці ігри очами, постійні жарти і сперечання один з одним додають серіалу свіжості.

Відзначимо, вперше персонаж Бакі Барнса у виконанні Себастіана Стена в кіновсесвіті Marvel з'явився у фільмі «Перший месник» (Captain America: The First Avenger) 2011 року випуску як друг дитинства і напарник Капітана Америка Стіва Роджерса. У «Перший месник: Зимовий солдат» (Captain America: The Winter Soldier) 2014 року він постав перед глядачами на стороні «поганих хлопців» в образі безжального суперсолдата-найманця Зимового солдата, чий розум контролювала терористична організація «Гідра». У цьому ж фільмі вперше на екрані з'явився військовий пілот Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі, що використовує під час операцій костюм з крилами, звідки і з'явився псевдонім «Сокіл». Саме він надалі став головним напарником Кепа.

Перша повноцінна взаємодія героїв Сема Вілсона і Бакі Барнса відбулася фільмі «Перший месник: Протистояння» (Captain America: Civil War), який вийшов в 2016 році. Саме тоді багато критиків, глядачі та кінобосси відзначили, що у персонажів є спільний потенціал. Відносини двох героїв, що кардинально відрізняються за характером, одразу почалися з взаємної неприязні, яку доводилося стримувати з поваги до Стіва Роджерса. Однак після відходу Капітана Америка наприкінці «Месники: Завершення» (Avengers: Endgame) 2019 року випуску стало зрозуміло, що тепер їм доведеться діяти разом. Незабаром після цього студія Marvel оголосила, що персонажі Сокола і Зимового солдата отримають окремий спільний проект.

Дія міні-серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» відбувається за кілька місяців після завершальної частини «Месників» і відкриває четверту фазу кіновсесвіту Marvel. Світ опинився в хиткому становищі після того, як «стерті» 5 років тому жителі Землі повернулися. Однак, як виявилося, далеко не всім це припало до душі, адже багато з тих, хто не зникав, вже звикли жити в новому світі та не готові впускати назад тих, хто повернувся, і, головне, віддавати владу сильним світу цього.

Саме в другому епізоді глядач трохи більше знайомиться з антагоністами серіалу і їхньою мотивацією, а також розуміє, що вони не такі прості. І щоб розгадати їхню таємницю, героям доведеться знову зіткнутися з головним антагоністом фільму «Перший месник: Протистояння» – Гельмутом Земо у виконанні Даніеля Брюля, що відбудеться вже в третьому епізоді, який вийде на екрани в найближчу п'ятницю, 2 квітня.

Цілком ймовірно, що незабаром на глядачів чекає ще один камбек – поява Шерон Картер / Агент 13 у виконанні Емілі ВанКемп, яка після подій «Протистояння» ховалася і про долю якої в подальших фільмах кіновсесвіту нічого не говорилося.

Також у другій серії з'являється персонаж нового Капітана Америка – військового Джона Уокера, якого на цю посаду відібрав уряд США (його роль виконав Уайатт Рассел – так-так, Син Курта Рассела і Голді Хоун). Саме це і спонукало Сокола і Зимового солдата знову зійтися, додавши їм ще один привід для конфлікту між собою – Барнс вельми засмутився, що Вілсон не залишив собі щит Капітана Америка, який йому передав Стів Роджерс, тим самим призначивши його своїм наступником. При цьому критики відзначають, що новий персонаж Капітана Америка вийшов доволі інтригуючим, тому буде цікаво подивитися, як же він буде розвиватися далі.

Нагадаємо, серіал «Сокіл і Зимовий солдат» став другим серіальним проектом за коміксами Marvel для стрімінгового сервісу Disney+ в рамках четвертої фази кіновсесвіту, за концепцією якої серіали і фільми франшизи тепер будуть безпосередньо пов'язані між собою. Так, на початку року вийшов міні-серіал «Вандавіжен» (WandaVision) з Елізабет Олсен і Полом Беттані, події якого також розгорталися після «Месники: Завершення», проте концентрувалися виключно на долі Ванди і Віжена, без зображення зовнішнього світу. Також у червні 2021 року планується вихід ще одного міні-серіалу – «Локі» (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

Інші новини кіно, які можуть вас зацікавити

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко