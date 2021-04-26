Капітан Америка / фото lux.fm

Студія Marvel запустила в роботу четверту частину «Капітана Америки».

Читайте такожВийшов трейлер нового фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" (відео)Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Авторами нової картини виступлять сценаристи серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» Малкольм Спеллман та Далан Муссон.

Нова частина «Капітана Америки»

  • Коли вийде фільм, на цей час поки невідомо,
  • Також неясно, хто зіграє головну роль в картині, І хто її зрежисує.
  • У трилогії роль Стіва Роджерса грав актор Кріс Еванс, але він не раз заявляв, що більше до ролі повертатися не планує.

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Автор: Катерина Шварц