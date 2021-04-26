Капітан Америка / фото lux.fm
Студія Marvel запустила в роботу четверту частину «Капітана Америки».
Читайте такожВийшов трейлер нового фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" (відео)Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Авторами нової картини виступлять сценаристи серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» Малкольм Спеллман та Далан Муссон.
Нова частина «Капітана Америки»
- Коли вийде фільм, на цей час поки невідомо,
- Також неясно, хто зіграє головну роль в картині, І хто її зрежисує.
- У трилогії роль Стіва Роджерса грав актор Кріс Еванс, але він не раз заявляв, що більше до ролі повертатися не планує.
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