Marvel запустила в роботу четверту частину "Капітана Америки"

Авторами нової картини будуть сценаристи серіалу "Сокіл та Зимовий Солдат".

Студія Marvel запустила в роботу четверту частину «Капітана Америки». Читайте такожВийшов трейлер нового фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" (відео)Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Авторами нової картини виступлять сценаристи серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» Малкольм Спеллман та Далан Муссон. Нова частина «Капітана Америки» Коли вийде фільм, на цей час поки невідомо,

Також неясно, хто зіграє головну роль в картині, І хто її зрежисує.

У трилогії роль Стіва Роджерса грав актор Кріс Еванс, але він не раз заявляв, що більше до ролі повертатися не планує. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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