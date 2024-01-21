Зараз путініста скрізь бойкотують.

Путініст Філіп Кіркоров ще в 2010 році знявся в епізодичній ролі в серіалі "Свати". Він буквально на кілька хвилин з'явився в кадрі і зіграв самого себе.

Як повідомляють росЗМІ, Кіркорова вирізали з серіалу через бойкот після "голої вечірки" Насті Івлєєвої. Відзначається, що на сюжет вирізана сцена, де Кіркоров разом з іншими акторами відвідує виноробню, не впливає.

Відомо і те, що зараз в Росії скасували всі концерти путініста. У тому числі він не виступатиме 8 березня, як було заплановано раніше.

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До слова, критик Сергій Сосєдов вважає, що рано чи пізно Кіркоров повернеться на сцену і на екран. За його словами, співака звідусіль вирізують тому, що його обличчя приїлося глядачам.

Однак Сосєдов переконаний, що через якийсь час бойкот Кіркорова припиниться, а скандал з "голою вечіркою" Івлєєвої забудеться.

Нагадаємо, раніше актор Андрій Ісаєнко розповів історію про Кіркорова. Він зізнався, що ще в дитинстві побачив по телевізору Філіпа Кіркорова, який разом з Аллою Пугачовою співав "Зайка моя". Саме в цей момент у Ісаєнка виникло бажання також стати відомим.

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