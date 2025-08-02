Джон Красінскі повертається в режисерське крісло.

Нарешті стала відома точна дата виходу трилера "Тихе місце 3" - фанатам доведеться почекати ще майже два роки. Як пише Variety, Paramount Pictures випустить фільм у кінотеатрах 9 липня 2027 року.

Зазначається, що Джон Красінскі повертається як режисер, сценарист і продюсер фільму.

Акторський склад поки що не затверджений, тому невідомо, чи повернуться Емілі Блант, Ноа Джуп і Міллісент Сіммондс, які знімалися разом із Красінскі в першому фільмі. Подробиці сюжету також тримаються в секреті.

Відео дня

Красінскі зняв перші два фільми франшизи "Тихе місце", а Майкл Сарноскі - спін-офф 2024 року "Тихе місце: День перший". Серіал зібрав у прокаті понад 900 мільйонів доларів.

Раніше Красінскі оголосив в Instagram про свою участь у третьому фільмі "Тихого місця". Новина з'явилася після того, як Paramount Global, материнська компанія студії, завершила операцію з її продажу Skydance. Очікується, що угоду буде закрито наступного тижня.

Нагадаємо, фільм "Тихе місце 3" був офіційно анонсований у лютому 2022 року і планувалося, що він вийде в прокат у 2025 році. Однак у лютому 2024 року дату виходу було відкладено на невизначений термін.

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