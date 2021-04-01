Відомий актор Колін Ферт зіграє одну з головних ролей в документальному серіалі "Сходи". Картину покаже НВО Мах, але точної дати прем'єри поки немає.
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Про це повідомляє Deadline.
Серіал представить всього вісім серій. Згідно з сюжетом, Кетлін Пітерсон загадковим чином виявилася мертвою під сходами свого будинку. З'ясування обставин її загибелі затягнулося на 16 років. Головним підозрюваним, а пізніше і засудженим у вбивстві жінки виявився її чоловік - успішний письменник Майкл Пітерсон, якого зіграє Колін Ферт.
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