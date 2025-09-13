Українська кіноакадемія пояснила своє рішення.

Сьогодні, 13 вересня, відбулася церемонія нагородження української національної кінопремії "Золота дзиґа". Одну з головних відзнак отримав скандальний актор Констянтин Темляк, якого нещодавно звинуватили в домашньому насильстві.

Темляк переміг в категорії "Найкраща чоловіча роль" завдяки своїй переконливій грі у "БожеВільні". Такий вибір кіноакадемії викликав численні обговорення в мережі, після чого вийшло офіційне звернення:

"У номінації "Найкраща чоловіча роль" статуетку отримує Костянтин Темляк за роль у фільмі "БожеВільні". Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства - нині триває кримінальне провадження".

Відео дня

Представники кіноакадемії зазначили, що засуджують дії актора і зовсім не виправдовують його вчинки. Разом з тим вони заявили, що нагорода була вручена виключно за акторську майстерність у конкретній кінострічці.

"Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію - будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні - це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що нещодавно у справі Констянтина Темляка відбувся зсув. Його колишню дівчину-жертву насилля Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою.

Вас також можуть зацікавити новини: