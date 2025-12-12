Шанувальникам подякували за багаторічну підтримку.

У команді українського співака Степана Гіги офіційно підтвердили його смерть, однак про причини втрати артиста не повідомили.

В Instagram-акаунті артиста з'явився зворушливий допис з подякою шанувальникам Степана за всі роки їхньої любові. Офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування співака обіцяють оприлюднити завтра:

Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою".

Як повідомляв УНІАН, про смерть Степана Гіги стало відомо сьогодні ввечері. За даними журналістів, він помер у реанімації Першого медичного об'єднання Львова.

Раніше в мережі повідомляли, що співак перебуває у комі після двох операцій, внаслідок одніє з них йому ампутували ногу. Піарниця народного артиста доволі емоційно відреагувала на ці повідомлення, зазначивши лише, що він зараз у важкому, але стабільному стані.

