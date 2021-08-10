Ще в дитинстві він сказав матері, що ні копійки грошей їй не дасть. По сьогоднішній день він тримає своє слово.

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно розповів, що з дитинства захоплювався письменницькою майстерністю. Але його мама завжди була проти такого його захоплення. Вона хотіла, щоб син більше займався уроками, а його маленьку письменницьку кар'єру вона вважала зовсім неперспективною.

Про це повідомляє Page Six.

Тому ще в 12 років Квентін присягнувся, що коли стане успішним письменником, ні копійки грошей не дасть своїй матері.

"Коли я стану успішним письменником, ви ніколи не отримаєте ні цента від мого успіху. Для тебе не буде будинку, відпустки і Cadillac. Ти нічого не отримаєш", - одного разу відповів Тарантіно своїй мамі під час сварки.

Також він додав, що по сьогоднішній день він тримає своє слово. Хоча був один випадок, коли він таки допоміг своїй матері фінансами - коли у неї були проблеми з податковою.

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Автор: Діана Могилєвич