Головні ролі у фільмі зіграли Марґарет Кволлі, Джеральдін Вішванатан, Педро Паскаль та Метт Деймон.

Новий фільм режисера Ітана Коена "Лялі їдуть далі" (Drive-Away Dolls) стане фільмом-закриттям цьогорічного київського ЛГБТКІА+ кінофестивалю SUNNY BUNNY.

В центрі сюжету першу сольного фільму молодшого з братів Коенів ("Великий Лебовські", "Фарго", "Балада Бастера Скраггса", "Міст шпигунів", "Старим тут не місце") – дві подруги. Джеймі шкодує про розрив зі своєю дівчиною, а Меріан просто потрібно розслабитись. У спробі почати все з чистого аркуша вони вирушають у повну сюрпризів поїздку до Таллагассі. Проте справи йдуть шкереберть, щойно їхні шляхи перетинаються з бандою злочинців-невдах. Сценарій Ітан написав разом зі своєю дружиною Трішою Кук, а сам кінопроект був задуманий ще на початку 2000-х.

У фільмі зіграли такі зірки, як Марґарет Кволлі ("Бідолашні створіння", "Одного разу в Голлівуді", "Покоївка"), Педро Паскаль ("Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас"), Метт Деймон ("Розумник Вілл Гантінґ", "Одинадцять друзів Оушена", "Талановитий містер Ріплі"), Джеральдін Вішванатан ("Бездоганний", "Чудотворці"), Біні Фелдштейн ("Леді Берд", "Імпічмент: Американська історія злочинів") та інші.

Світова прем'єра фільму відбулася в лютому 2024 року і він отримав суперечливі відгуки – критики оцінили його середньо, а от глядачам взагалі сподобалося не дуже.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 63% схвалення від критиків та лише 36% від глядачів. Водночас, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 56 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 4,6 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки.

Коли та чи вийде взагалі фільм в широкий український прокат, наразі невідомо. Спочатку його вихід планувався в Україні на вересень 2023 року, однак оскільки його світовий реліз перенесунули на півроку вперед через масштабний страйк акторів та сценаристів Голлівуду, ці плані зірвалися.

Як повідомляв УНІАН, з 19 по 26 квітня 2024 року в столичному кінотеатрі "Жовтень" пройде ЛГБТКІА+ кінофестиваль SUNNY BUNNY ("Сонячний зайчик"). Фільмом відкриття заходу стане картина Хуліо Торреса "Проблеміста", одну з ролей в якій зіграла Тільда Свінтон.

Водночас однією з найгучніших подій фестивалю стане українська фестивальна прем'єра фільму "Всі ми чужі", що став одним з найбільших кінохітів минулого року. Режисером драми є Ендрю Гейґ, а головні ролі виконали такі зірки, як Ендрю Скотт, Пол Мескал, Клер Фой та Джеймі Белл.

Детальніше з програмою заходу можна ознайомитися в нашому окремому матеріалі.

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