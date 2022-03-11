The Walt Disney Company оголосила, що готується припинити свою діяльність в Росії.
"Минулого тижня, після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, ми оголосили, що припиняємо випуск фільмів в Росії і переглядаємо решту нашого бізнесу там. Враховуючи безперервний наступ на Україну і ескалацію гуманітарної кризи, ми робимо кроки, щоб призупинити всі інші види діяльності в Росії", - цитує заяву компанії Business Wire.
Йдеться, зокрема, про припинення ліцензування контенту та продуктів, діяльності Disney Cruise Line, роботи журналу і турів National Geographic, виробництва місцевого контенту і роботи лінійних каналів.
"Деякі з цих видів діяльності ми можемо і будемо негайно припиняти. Інші, такі як лінійні канали та ліцензування деякого контенту і продуктів, потребують часу через складність контрактів", - заявив представник Disney, додавши, що компанія не стане звільняти співробітників в Росії.
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