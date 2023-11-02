Серед головних проблем кіногіганта – подальша співпраця з актором Джонатаном Мейджорсом і втрата якості через занадто великий потік проектів.

Кінокомпанія Marvel, яка вже за тиждень випустить свій новий фільм "Марвели", схоже, переживає серйозну кризу і намагається знайти шляхи виходу з неї.

Як пише в своїй великій статті видання Variety, у вересні цього року група креативників Marvel, включаючи керівника студії Кевіна Файгі, зібралася в Палм-Спрінгс на щорічну виїзну подію студії. Однак на відміну від попередніх років, атмосфера на зустрічі була тривожною через цілу низку проблем, які зараз переживає студія.

Звинувачення на адресу актора Джонатана Мейджорса

За даними видання, чи не найбільше студію турбує питання, що робити з актором Джонатаном Мейджорсом, чий персонаж Канг Завойовник мав змінити Таноса на посту головного лиходія у нових фазах кіновсесвіту Marvel, але в підсумку потрапив у гучний скандал зі звинуваченнями в домашньому насильстві. І хоча судовий процес у справі все ще триває, а сам Мейджорс наполягає на своїй невинності, збиток, нанесений його репутації, і висока ймовірність того, що він програє справу, змусили Marvel переглянути свої плани зосередити наступний етап взаємопов'язаного списку сиквелів, спін-оффів і серіалів навколо Канга Завойовника.

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Як зазначає видання, керівники студії розглядали варіант зробити новим головним лиходієм кіновсесвіту Доктора Дума, проте такий кардинальний поворот понесе за собою занадто багато проблем: персонаж Мейджорса вже дуже щільно закріпився в MCU і плани під нього прописані на кілька років вперед.

Один провальний проект за іншим

Чимало занепокоєння у босів Marvel викликає майбутній реліз фільму "Марвели" – багатостраждального сиквела блокбастера "Капітан Марвел" 2019 року, який довелося частково перезнімати, щоб зробити сюжетну лінію більш зрозумілою. Більш того, за чутками, режисер Ніа ДаКоста покинула зйомки ще до їхнього закінчення, щоб почати роботу над іншим проектом. Реліз фільму також двічі переносився.

У підсумку в компанії побоюються, що фільм не буде успішним в прокаті. За прогнозами, фільм з Брі Ларсон у головній ролі з бюджетом 250 мільйонів доларів зможе зібрати в дебютний уїк-енд лише 75-80 мільйонів доларів, що набагато менше попередніх проектів.

Це безпрецедентний поворот долі для компанії, яка випускала безперервну низку хітів з тих пір, як почала самостійно виробляти свої фільми в 2008 році, починаючи з "Залізної людини". Ця надзвичайно прибуткова серія завершилася успіхом фільму "Месники: Завершення" у 2019 році, який заробив 2,8 мільярда доларів.

Видання зазначає, що проблеми у компанії почалися вже в 2020 році в розпал пандемії COVID-19. Рішення випускати на стрімінговому сервісі Disney+ безперервний потік взаємопов'язаних фільмів і серіалів в результаті перетворило Marvel в конвеєр, де в гонитві за кількістю в результаті почала страждати якість.

Один зі свіжих прикладів – фільм "Людина-мураха і Оса: Квантоманія", який вирішили випустити раніше, а в підсумку його розкритикували за якість спецефектів. "Було як мінімум 10 сцен, в яких візуальні ефекти були додані в останню хвилину і були не в фокусі", – розповіло одне з джерел.

У підсумку, втомившись від 14-годинного робочого дня і відсутності понаднормових, працівники Marvel VFX у вересні одноголосно проголосували за об'єднання в профспілку.

Також чимало критики отримав серіал "Жінка-Халк" – як за сценарій, так і за візуальні ефекти. І це при тому, що один епізод серіалу обходився в 25 мільйонів доларів – для порівняння, це більше, ніж бюджет одного епізоду фінального сезону "Гри престолів".

Джерела повідомляють, що спочатку героїня Тетяни Маслані повинна була перетворити на Халка лише в 8 епізоді шоу, але в підсумку вже відзнятий матеріал повністю перемонтували, змусивши художників візуальних ефектів в терміновому порядку вносити корективи вже на стадії постпродакшену.

За даними видання, все це змусило босів студії задуматися над посиленням контролю над якістю роботи різних департаментів компанії.

Більш того, пише Variety, в результаті фанатам серії стало занадто складно встежити за цим потоком – настільки, що вони відмовляються від підписок.

Заплановані проекти під загрозою

Оскільки критика посилюється, бос Marvel Кевін Файгф припиняє роботу над сценаріями та проектами, які не працюють. Показовий приклад: перезавантаження "Блейда" з Махершалою Алі. Проект спочатку виглядав багатообіцяючим, але врешті-решт він пережив зміну щонайменше п'яти сценаристів та двох режисерів, а також одне закриття за шість тижнів до початку зйомок.

Одне з джерел заявляє, що в якийсь момент Блейд був відсунутий на задній план в сюжеті, й Алі вже був готовий покинути проект. У підсумку Файгі найняв номінованого на "Оскар" сценариста "Логана" Майкла Гріна, щоб почати все заново. Ходять чутки, що студія сподівається зняти фільм, який зараз запланований на 2025 рік, з бюджетом менше 100 мільйонів доларів, що є відхиленням від стратегії великих витрат Marvel.

Повернення легенд Marvel

Джерела стверджують, що Marvel вже веде переговори про повернення оригінальної команди "Месників", включаючи Роберта Дауні-молодшого в ролі "Залізної людини" та Скарлетт Йоханссон до ролі "Чорної вдови", хоча обидва персонажі були вбиті у фільмі "Месники: Завершення". Насправді це не повинно бути каменем спотикання – у самих коміксах улюблених персонажів часто вбивають лише для того, щоб воскресити завдяки силі таких речей, як мультивсесвіт. Інша справа – ціна питання, адже повернути цих акторів обійдеться недешево. Джерела повідомляють, що авансовий гонорар Дауні-молодшого за "Залізну людину 3" склав близько 25 мільйонів доларів.

Ключем до пожвавлення Marvel може стати арсенал супергероїв, яких Disney отримав під час покупки 21st Century Fox в 2019 році. Ця угода повернула під контроль студії декількох знаменитих героїв, таких як "Люди Ікс" і "Фантастична четвірка". Шанувальники вже з нетерпінням чекають виходу "Дедпула 3" в наступному році, який об'єднає найманця у виконанні Райана Рейнольдса з Росомахою Х'ю Джекмана, і перезапуску "Фантастичної четвірки", запланованого на 2025 рік.

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