"Матриця-4" повинна вийти в прокат в грудні 2021 року.

Зображення з можливою назвою нової частини "Матриці" видаляють з Instagram.Читайте також"Змінити кіноіндустрію": зірка "Матриці-4" розповіла про нереальні зйомки

Про це повідомляє Engadget. У мережі опубліковано фото, на якому зазначено можливу назву нової частини – "Matrix Resurrections" ("Воскресіння матриці" або "Матриця: Воскресіння").

При цьому журналісти наголошують, що оригінальний пост знайти не вдалося.

"Матриця-4" повинна вийти у прокат в грудні 2021 року. До своїх ролей повернуться Кіану Рівз і Керрі Енн-Мосс.

"Матриця-4": Що відомо

У 2021 році фанати "Матриці" зможуть побачити довгоочікуване продовження улюбленої трилогії. Головні ролі фільму знову дістануться Кіану Рівзу й Керрі-Енн Мосс, а режисером, як і раніше, буде Лана Вачовскі.

Відомо, що картина буде значною мірою присвячена темі кохання, а також стане протистоянням головних героїв з комп'ютерною програмою "Матриця", яка встановила контроль над Землею.

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Автор: Ольга Робейко