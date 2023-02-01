Анімаційний фільм вартістю майже в 200 мільйонів гривень знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня".

Вийшов основний трейлер довгоочікуваного українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", що вийде у вітчизняний прокат вже 2 березня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, у новому відео містяться ексклюзивні кадри, які більше розкривають сюжет. У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс. Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – Світу Лісу і Світу Людей.

У ролику показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами, хоча пейзажі мультфільму не є їхньою точною копією. Взявши за основу ландшафти України, художники проекту створили новий фантазійний світ Мавки.

"Коли ми починали роботу над "Мавкою", прагнули адаптувати геніальну "Лісову пісню" Лесі Українки для сімейної анімації, зробити щасливим фінал, порушити релевантні сьогоденню теми, як, наприклад, екологічні питання. Та ми навіть не уявляли, наскільки сильно сюжет перегукуватиметься з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині. Проте ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов'язково переможе темряву, і любов здолає зло", – зауважила креативна продюсерка проекту Анна Єлісєєва.

Водночас, як пояснив режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж, всесвіт Мавки багатий на потаємні смисли, і кожен його елемент детально продуманий.

"Радимо глядачам бути пильними під час перегляду трейлера, а згодом – і мультфільму, аби не пропустити жодної важливої деталі. Наприклад, Магічний Мавчин Ліс. Художники та аніматори приділили увагу кожному листочку, об’єкти дуже добре пропрацьовані технічно, також в них закладені певні сенси. Орнаменти й символи – важлива складова нашої історії. Вони зображені на деревах, каменях, на самих героях і їхньому одязі, предметах вжитку тощо. Наприклад, ландшафт на верхівках пагорбів, на яких знаходиться село, зображений у формі писанкових розписів, які символізують зародження і збереження життя, плодючість. А образи персонажів відтворюють їхні характери та особливості середовища, у якому вони мешкають", – заявив режисер.

Крім того, у трейлері вперше представлено саундтрек "Мова Вітру" у виконанні Христини Соловій, виконавиці Мавчиних пісень, та співака Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу. Артисти разом написали текст до пісні, а Артем створив музику. Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться 14 лютого.

"Мавка. Лісова пісня" – що відомо про анімаційний фільм

ЗD-мультфільм "Мавка. Лісова пісня" знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Він вважається одним з найбільш очікуваних українських фільмів сучасності. Його розробка почалася ще у 2015 році, а кошторис сягнув майже 200 мільйонів гривень.

Над персонажем Мавки працювали одразу три українські артистки: акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму, а прима-балерина Катерина Кухар наділила її рухами та пластикою.

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