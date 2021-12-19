Чоловік заспівав хіт Френка Синатри та змусив суддів вийти до нього на сцену.

У новому випуску шоу "Україна має талант" на сцену вийшов сліпий музикант з Харкова, який вразив суддів та глядачів. Генадій Суменков народився вже сліпим, нині йому 31 рік. Він живе сам та співає на вулицях Харкова.

Сліпий музикант розповів свою історію. Чоловік не хоче жити з батьками, тому він живе сам. Музикант виступає в парках та метро, вміє готувати та не любить, коли його вважають безпорадним. Іноді люди на вулицях поводяться агресивно, проте це не заважає музиканту співати та тішити перехожих.

На сцені шоу "Україна має талант" музикант виконав всесвітній хіт Френка Сінатри My Way. Судді не очікували почути настільки талановите виконання. Музикант вразив не тільки їх, а й усю Україну.

Після виступу на сцену до сліпого харків'янина вийшли усі судді. Ксенія Мішина першою підійшла до музиканта з обіймами. Судді сказали чоловіку "так", він пройшов у наступний етап шоу.

У коментарях українці пишуть, що ледь стримували сльози. Чоловік власним прикладом показав, що навіть сліпа людина може бути самодостатньою та сильною.

Нагадаємо, у минулому випуску "чоловік без кісток" звернув шию та удостоївся золотої кнопки.

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Автор: Поліна Кузенко