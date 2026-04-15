'Монті Пайтон і Священний Грааль': цікаві факти про культову пародію, яку покажуть українцям

Однією з найгучніших кіноподій весни 2026 року в Україні можна сміливо назвати повернення на великі екрани легендарної пародійної комедії "Монті Пайтон і Священний Грааль" (Monty Python and the Holy Grail), яку можна буде подивитися в кінотеатрах вже з 30 квітня.

Картину, що була створена понад 50 років тому, вже було показано восени минулого року на "Київському тижні критики", але тепер цим шедевром нарешті зможуть насолодитись усі бажаючі.

Напередодні виходу фільму в прокат УНІАН разом з кінокомпанією "Артхаус Трафік" зібрали кілька цікавих фактів про нього.

Культова комедія, що змінила жанр

Британська комік-група "Монті Пайтон" почала перекроювати світ гумору ще наприкінці 60-х, коли на ВВС стартувало їх революційне скетч-шоу "Літаючий цирк". А вже у 1975-му легендарна шістка вирішила спробувати реалізувати свій талант на великому екрані. Вийшло це настільки добре, що "Монті Пайтон і Священний Грааль" досі вважається однією з найкращих кінокомедій в історії.

Фільм, що поєднував високі ідеали лицарів Короля Артура та сюрреалістично-абсурдний гумор, не просто закохав у себе глядачів, але і створив цілу хвилю послідовників, заклавши фундамент сучасної комедії абсурду. Анімаційні серіали на кшталт "Сімпсонів" чи "Ріка і Морті", популярне шоу Saturday night live, американські комедії "Тупий та ще тупіший" і "Голий пістолет", фільми Едгара Райта, Мартіна Макдони та багатьох інших талановитих авторів – усі ці твори в тій чи іншій мірі надихалися саме гумором "пайтонів", тому побачити оригінал на великому екрані це must-see для будь-якого кіномана.

Люди, завдяки яким це сталося

За створенням цього шедевру стояло багато талановитих людей. У першу чергу, звісно ж, це самі "пайтони": Грем Чепмен, Джон Кліз, Ерік Айдл, Майкл Пейлін, Террі Джонс та Террі Гілліам, який був єдиними американцем у цій британській компанії. Пізніше, відділившись від гурту, він реалізував свій талант як режисер, знявши "Бразилію", "12 мавп", "Короля-рибалку", "Страх і огиду в Лас-Вегасі" та ще багато картин, які теж отримали культовий статус.

Окремої уваги заслуговує історія з фінансуванням кіновиробництва. Не маючи багато досвіду, "пайтони" дещо затягнули знімальний процес і тому потребували додаткових коштів. На допомогу прийшли легендарні британські музиканти: Елтон Джон, а також члени гуртів Pink Floyd, Led Zeppelin та Genesis були справжніми поціновувачами творчості цієї комік-трупи, а тому виділили власні кошти аби "Священний Грааль" зміг побачити світ.

Друга колаборація Василя Байдака і Arthouse Traffic

Не менш цікавою є історія, завдяки якій це кіно дісталось екранів українських кінотеатрів через більш ніж 50 років після своєї прем'єри. Усе почалось майже рік тому, під час запису "Цейво подкасту" популярного коміка Василя Байдака, де його гостем став Ілля Дядик – представник дистрибюторської компанії Arthouse Traffic. Жартома Василь спитав чи не може він купити якийсь фільм для українського прокату – і виявилось, що може. Саме так у кінотеатрах з'явилося чуттєве бразильске роуд-муві "Блакитна стежка".

Після першої успішної колаборації, хлопці вирішили не зупинятися і дати українським глядачам можливість переглянути на великому екрані легендарну комедію, яка свого часу дуже вплинула на формування власного гумористичного стилю Василя Байдака – аж ось, "Монті Пайтон і Священний Грааль" виходить в український прокат.

Дубляж від зірок українського гумору

На цьому зв'язок стрічки з українською гумористичною індустрією не завершується, адже над її дубляжем працювала зіркова команда вітчизняних коміків та артистів. Окрім Василя Байдака, який озвучив одразу кілька ролей, в адаптації стрічки приймали участь: інородний театр абсурду "Горобчик", Павло Остріков, Тріо Різні, Олег Свищ, Данило Повар, Марк Куцевалов, Даша Кубік, Роман Міщеряков, Наталя Гаріпова, а також гурт Курган & Agregat, які символічно обрали роль триголового лицаря.

На цьому список зіркових імен зовсім не закінчується, адже невеликі ролі дісталися також Сергію Чиркову, Святу Загайкевичу, Кості Трембовецькому, Артему Дамницькому, Дяді Жорі, Івану Люленову, а також музикантам: Альберту Цукренко (ХЗВ), Івану Іщенко (BRYKULETS) та Павлу Гоцу (NAZVA).

Завдяки всьому цьому "Монті Пайтон і Священний Грааль" став справжньою кіноподією для нашої країни ще задовго до свого виходу, то ж не пропустіть можливість насолодитись цим фільмом.

