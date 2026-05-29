Вийшов трейлер 2 сезону заплутаного серіалу 'Шугар' з Коліном Фарреллом

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер другого сезону заплутаного мультижанрового серіалу "Шугар" (Sugar) з Коліном Фарреллом ("Залягти на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банші Інішерина", "Бетмен", серіали "Справжній детектив", "Пінгвін").

В першому сезоні основні події розгорталися навколо лос-анджелеського приватного детектива Джона Шугара, який взявся за розслідування загадкового зникнення онуки легендарного голлівудського продюсера. Втім, ближче до кінця сезону сюжет кардинально змінився та змістився в бік наукової фантастики.

В новому сезоні Шугар візьметься за нову справу, пов'язану з розшуком проблемного старшого брата перспективного місцевого боксера. Паралельно головний герой продовжуватиме пошуки своєї зниклої сестри.

У другому сезоні "Шугара", окрім самого Фаррелла, буде абсолютно новий акторський склад, включаючи Джина Ха ("Повстання штатів", серіал "Патінко"), Реймонда Лі ("Топ Ган: Маверік"), Тоні Далтона (серіали "Краще подзвоніть Солу", "Соколине око", "Шибайголова: Народжений наново", "Останні з нас"), Лору Доннеллі ("Нічний вовкулака", серіал "Чужеземка"), Сашу Калле ("Флеш") та спеціальну запрошену зірку Ші Вігема (франшиза "Місія неможлива").

Прем'єра другого сезону запланована на 19 червня 2026 року. Сезон налічуватиме вісім епізодів, якуі виходитимуть по одному раз на тиждень.

Серіал "Шугар" – що відомо

Перший сезон серіалу "Шугар" стартував у квітні 2024 року. В цілому він отримав позитивні відгуки, хоча дехто і критикував його за занадто заплутаний та багатошаровий сюжет.

Окрім Фаррелла у шоу були задіясні Кірбі Гауелл-Баптист (серіал "Пісочний чоловік"), Емі Раян (серіал "Дроти"), Денніс Буцикаріс (серіали "Краще телефонуйте Солу", "Мільярди"), Нейт Корддрі (серіали "Мисливець за розумом", "Перрі Мейсон"), Джеймс Кромвелл (серіали "Берлінська резидентура", "Американська історія жаху: Психлікарня") та інші.

Автором серіалу виступив Марк Протосевич, відомий завдяки роботі над сценаріями до фільмів "Клітка" (2000), "Посейдон" (2006), "Я – легенда" (2007), "Тор" (2011) і "Олдбой" (2013).

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 81% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 86% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 67 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,8 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

