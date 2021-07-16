Актор представить в Одесі свій режисерський дебют "Поганий сусід" та проведе майстер-клас.

Дворазовий номінант на "Золотий глобус" та премію BAFTA, німецько-іспанський актор Даніель Брюль та кінопродюсер Мальте Ґрунерт на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 представлять свій новий спільний фільм "Поганий сусід" та проведуть майстер-клас, яким відкриють Літню кіношколу.

Про це повідомляється на сторінці ОМКФ у Facebook.

Трагікомедія "Поганий сусід" (Nebenan) стала для Брюля режисерським дебютом, в якому він зіграв гіперболізовану версію самого себе. У фільмі досліджуються теми соціальної нерівності в Берліні та відновлення занедбаних районів міста.

За сюжетом фільма, головний герой Даніель - відомий актор, який разом з дружиною та дітьми живе у пентхаузі в стильному районі Пренцлауер-Берґ. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби до супергеройського блокбастеру, але дорогою заходить у бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про Даніеля, ніж герой собі уявляв.

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Прем'єра фільму відбулася у березні 2021 року на Берлінському кінофестивалі. В Україні "Поганий сусід" має вийти в прокат восени цього року.

Даніель Брюль: чим відомий актор

Німецько-іспанський актор Даніель Брюль народився у 1978 році в Барселоні в інтернаціональній родині. Вільно говорить іспанською, німецькою, французькою та англійською мовами, також володіє каталанською.

Популярність актор отримав у 2003 році після виходу фільму німецької трагікомедії "Ґуд бай, Ленін!". За цю роль він отримав нагороду Європейської кіноакадемії як найкращий актор.

Згодом актор почав отримувати ролі в голівудських стрічках, серед яких - "Ультиматум Борна", "Безславні виродки" та "П'ята влада".

У 2013 році вийшла біографічна драма Рона Ховарда "Гонка", де Брюль зіграв відомого австрійського гонщика Нікі Лауда. За цю роль він отримав номінації на "Золотий глобус" і BAFTA.

У 2016 році актор потрапив до кіновсесвіту Marvel. Він зіграв роль антогоніста барона Гельмута Земо у фільмі "Перший месник: Протистояння". У 2021 році він повернувся до цієї ролі у серії "Сокіл та Зимовий солдат" та став мемом.

У 2019 році актор отримав другу номінацію на "Золотий глобус" - цього разу за головну роль в історичному детективному серіалі "Алієніст".

Наступна його велика робота - роль у комедійному бойовику "Kingsman: Велика гра", який має вийти на екрани в серпні 2021 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) пройде з 14 по 21 серпня 2021 року.

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Автор: Марина Григоренко