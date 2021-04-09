Четвертий епізод серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» вийшов на екрани вже сьогодні, 9 квітня.

Кіностудія Marvel на своєму YouTube-каналі випустила годинну версію танцю барона Земо у виконанні Даніеля Брюля.

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Після виходу тиждень тому на Disney + третього епізоду серіалу «Сокіл і Зимовий солдат», докладний огляд якого ви можете прочитати за посиланням, сцена танців Гельмута Земо в нічному клубі Мадріпура тривалыстю всього кілька секунд сцена миттєво розлетілася на меми і стала вірусною.

В новій версії набір танцювальних Па одного з головних антогоністів кіновсесвіту Marvel значно розширився.

Раніше в інтерв'ю ET Canada після отримання такої несподіваної слави Даніель Брюль зізнався, що спочатку сцени не було в сценарії. Однак коли актор побачив на знімальному майданчику людей, що танцюють в клубі, він подумав, що після кількох років у в'язниці Земо напевно захочеться трохи відірватися, поки є така можливість. У підсумку він експромтом видав кілька рухів, хоча навіть не сподівався, що це потрапить у фінальну версію епізоду.

Очевидно, коли в Marvel усвідомили, наскільки великий ажіотаж в результаті сцена викликала у аудиторії, вони вирішили порадувати фанатів повною версією танців барона Земо.

Зазначимо, четвертий епізод серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» вийшов на екрани вже сьогодні, 9 квітня. На даний момент він утримує високий рейтинг 9,2 з 10 на престижному кіноагрегаторі IMDb на основі 739 відгуків глядачів. Загальний рейтинг серіалу за підсумками виходу чотирьох серій становить 7,9 з 10 на основі 26,6 тисяч відгуків.

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Автор: Марина Григоренко