В український прокат фільм має вийти 6 червня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер надприродного фільму жахів "Наглядачі" (The Watchers) від режисерки Ішани Найт Ш’ямалан – дочки знаного майстра жанру М. Найт Ш'ямалана ("Шосте відчуття", "Знаки", "Таємничий ліс", "Спліт", "Стукіт у двері"). Цього разу він виступив лише продюсером.

В центрі сюжету фільму, знятого за мотивами однойменного роману А.М. Шайна – 28-річна художниця Міна, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Однак дуже швидко притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти – їх не видно, але вони бачать усе.

Головні ролі у фільмі виконали Дакота Фаннінґ ("Вісім подруг Оушена", "Одного разу... у Голлівуді", серіал "Алієніст"), Джорджина Кемпбелл ("Король Артур: Легенда меча", "Варвар", "Пташиний короб: Барселона"), Олівер Фіннеґан (серіал "Чужеземка") та Олвен Фуер ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Варяг", серіал "Корона").

Для Ішани Найт Ш’ямалан цей фільм є повнометражним режисерським дебютом, також вона написала сценарій до нього. До цього вона працювала над окремими епізодами серіалу "Дім з прислугою", шоуранером якого був її батько М. Найт Ш'ямалан.

Зйомки фільму відбувалися в Ірландії влітку 2023 року – в містах Дублін та Голвей, а також нацпарку Віклов.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 6 червня 2024 року.

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