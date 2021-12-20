По всьому світу зібрано понад 0,5 мільярда доларів.

Стрічка "Людина-павук: Додому шляху нема" показала найкращий результат за касовими зборами в перший вікенд після прем'єри за часи пандемії.

Про це повідомляє видання Variety.

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16 грудня в Україні відбулася прем’єра стрічки "Людина-павук: Додому шляху нема" із Томом Холландом в головній ролі. В США фільм транслюють в кінотеатрах з 17 грудня.

Очікувалося, що останній розділ трилогії з Холландом за вихідні збере 130-150 мільйонів доларів. Утім він швидко перевершив ці оцінки і зібрав 121 мільйон в перший день.

У 4336 кінотеатрах Північної Америки стрічка зібрала 253 мільйони за вихідні. Це найкращий результат від початку пандемії. Жодна стрічка до цього не перетнула позначку у 100 мільйонів. На другому місці "Веном" із 90 мільйонами доларів.

На 60 міжнародних ринках стрічка зібрала 334,2 млн доларів. Таким чином загальні збори на перший вікенд - 587 мільйонів доларів.

Хоча цей результат - рекордний за часи пандемії, до світового рекорду ще далеко. "Месники: Фінал" зібрали 1,2 млрд доларів за перші вихідні, на другому місці - "Месники: Війна нескінченності" (0,6 млрд доларів).

Інші фільми, що транслюються в кінотеатрах паралельно з "Людиною-павуком", були значно обділені увагою.

На другому місці за зборами - анімаційна музична казка Disney Енканто, яка зібрала 6,5 мільйона доларів на 3525 майданчиках.

За третє місце змагатимуться екранізація "Вестсайдська історія" від Disney та "Мисливці за привидами: Загробне життя". від Sony. Кожен фільм приніс 3,4 мільйона доларів за вихідні.

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Автор: Анастасія Печенюк