12 червня відбулася церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа-2021". Цього року голосували не тільки журі, а й самі глядачі.
Список переможців премії:
Найкращий фільм - "Атлантида"
Найкраща режисерська робота - Валентин Васянович ("Атлантида")
Найкраща чоловіча роль - Юрій Кулинич ("Погані дороги")
Найкраща жіноча роль - Марина Кошкіна ("Забуті")
Найкращий повнометражний документальний фільм - "Земля блакитна, ніби апельсин"
Найкращий сценарій - Наталія Ворожбит ("Погані дороги")
Найкращий короткометражний анімаційний фільм - "Історія України за 5 хвилин"
Найкращий дизайн костюмів - Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")
"Глядацькі симпатії" - "Пекельна Хоругва"
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