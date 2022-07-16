Його фільмографія досить багата.

У свої 47 років Леонардо Ді Капріо - лауреат численних нагород, включаючи премію "Оскар", BAFTA, премію Гільдії кіноакторів США, три премії "Золотий глобус", а також "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю. Свої нагороди він отримав, звичайно ж, не просто так, а за блискучі ролі, які ще й подарували визнання шанувальників з усього світу. УНІАН згадав найкращі фільми за участю Ді Капріо, які варто подивитися або переглянути повторно.

Початок

Цей американський бойовик 2010 року увійшов до рейтингу кращих бойовиків за останні 20 років. Ді Капріо грає в ньому головну роль професійного злодія, який може загіпнозувати будь-яку людину і витягнути з нього будь-який секрет, поки той перебуває уві сні. Завдяки цим фантастичним здібностям йому пропонують приєднатися до корпорації для промислового шпигунства і пропонують вкрай складне завдання.

Спіймай мене, якщо зможеш

Американська драма режисера Стівена Спілберга, яка побачила світ у 2002 році. Кінострічка заснована на реальних подіях. У головній ролі юний Френк Ебенгейл - професійний шахрай, який шляхом обману влаштовується на роботу лікарем, пілотом, адвокатом, переводить у готівку липові чеки в банках і стає мільйонером.

При цьому хлопцеві ще немає навіть 21 року. Звичайно ж, завдяки своєму "таланту", він стає цікавим ФБР.

Легенда Г'ю Гласса (Выживший)

Цей фільм є одним з найбільш легендарних і доленосних для Ді Капріо. Кінострічка вийшла в 2015 році. Саме завдяки їй Леонардо отримав свій перший Оскар. До слова, нагороду він чекав майже 20 років!

Сюжет розгортається в 30-і роки 19 століття на Дикому Заході. Головний герой - мисливець Г'ю Гласс. Він ледь вижив після нападу ведмедиці в лісі. Товариш Г'ю по загону підкорювачів нових земель Джон Фіцджеральд залишає його вмирати на самоті. Тепер у героя тільки одна зброя - сила волі. Чи дозволить вона кинути виклик суворій зимі і ворожим племенам індіанців, щоб помститися зраднику Фіцджеральду?

Сукупність брехні

У бойовику 2008 року красень Ді Капріо грає Роджера Ферріса - співробітника ЦРУ в Іраку, який вистежує терориста Аль-Саліма. Він нарешті він підступається до заповітної мети, але несподівано все йде не за планом.

Острів проклятих

І ще один культовий фільм, після перегляду якого хочеться стерти пам'ять, щоб забути все і подивитися заново. Кінокритики по праву називають цей фільм за участю Ді Капріо найбільш заплутаним, сюжет якого затягує з перших хвилин і не дає видихнути до самого кінця.

Так, двоє судових приставів відправляються на острів, щоб розслідувати зникнення пацієнтки у в'язниці для душевнохворих злочинців. Їм доведеться зіткнутися і з павутиною брехні, і з ураганом, і навіть зі смертельним бунтом пацієнтів клініки.

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