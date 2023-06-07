Раніше Lionsgate офіційно випустила в Росії фільм "Джон Вік 4", нарвавшись на критику не тільки в Україні, але і на Заході.

На тлі бойкоту російського кіноринку великими кінокомпаніями світу через війну в Україні, канадський кіногігант Lionsgate продовжує без докорів сумління офіційно розважати росіян.

7 червня 2023 року російська компанія Global Film, заснована влітку минулого року вже після відходу з Росії найбільших голлівудських студій, заявила, що вона офіційно випустить в прокат в країні-агресорці бойовик "Нестримні 4" (The Expendables 4) з Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стейтемом і Меган Фокс в головних ролях.

Також був опублікований офіцильний російський постер до фільму.

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Бойкот російського кіноринку Голлівудом

Через початок повномасштабної війни Росії в Україні практично весь світ відмовився від співпраці з РФ. Покинули російський ринок і найбільші кінокомпанії: Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Netflix та багато інших.

Проте, залишилися і ті, хто не відчуває докорів сумління через співпрацю з країною-терористом. Зокрема, криваві російські гроші абсолютно не пахнуть таким компаніям, як Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 і Pathé – вони щосили продовжують розважати росіян. Хтось із них намагається апелювати до контрактів, укладених ще до лютого 2022 року (хоча іншим компаніям це не заважало розпрощатися з Росією), а хтось просто співпрацює з росіянами через підставні фірми-прокладки, зареєстровані в третіх країнах.

Зокрема, у березні 2023 року Lionsgate офіційно випустила в Росії фільм "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом, нарвавшись на критику не тільки в Україні, а й на Заході. Адже якщо до цього на офіційний вихід іноземних фільмів в російський прокат очі закривали, бо там були менш гучні релізи, успішна кінофраншиза з величезними касовими зборами викликала справжній резонанс. Інші виправдовуються тим, що, мовляв, ці фільми все одно нелегально покажуть в Росії – так навіщо втрачати гроші (так зараз російські кінотеатри чинять з новими релізами блокбастерів від мейджерів, що пішли з РФ).

Також, якщо говорити про гучні релізи, в Росії офіційно показали фільм від студії A24 "Все завжди і водночас", що отримав 11 "Оскарів" в цьому році, шпигунський комедійний бойовик Гая Річі "Операція Фортуна: Мистецтво перемагати" від STXinternational і французький фільм "Три мушкетери" від Pathé. Зовсім нещодавно в російський прокат вийшов ще один фільм Гая Річі – "Перекладач" з Джейком Джилленхолом від все тих же STX Films. В цілому ж, згідно з даними російського кінофонду, за минулий рік в країні було випущено більше 140 американських фільмів. Також там було випущено чимало азіатських і європейських фільмів, особливо французьких.

У травні 2023 року Національний союз кінематографістів України оприлюднив відкритий лист, в якому закликав учасників Каннського кіноринку 2023 року припинити вести справи з Росією. Автори звернення наполягали, що продовження ведення бізнесу в Росії означає підтримку російської терористичної держави податками, які потім перетворюються на зброю для знищення мирних українських міст.

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