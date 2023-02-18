Безліч зарубіжних компаній покинули російський ринок через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

У Росії заявили про те, що з 23 березня в кінотеатрах почнуть показувати четверту частину американського бойовика "Джон Уік". Про це заявив "Кинопоиск", посилаючись на кінопрокатну компанію "Атмосфера кіно".

"Кінопрокатна компанія "Атмосфера кіно" Рубена Дішдішяна і Вадима Іванова оголосила про вельми несподіваний реліз. Четверта частина франшизи "Джон Уік" офіційно вийде в російський прокат 23 березня 2023 року", - сказано в повідомленні.

Враховуючи санкції та заборону на показ закордонного кіно в російських кінотеатрах, невідомо, як на території країни-агресора зможуть легально показувати цей фільм.

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Зазначимо, що "Джон Вік 4" знятий на голлівудській студії Lionsgate, яка у 2022 році заморозила вихід своїх картин у Росії.

"Зараз наданої інформації достатньо для нас. Ми з радістю поділимося новинами та деталями, коли це можливо. Зараз дата заявлена, це головне. Додати нічого", - заявили в "Атмосфера кіно".

Кінокомпанії, які покинули Росію

Через повномасштабну військову агресію та вбивства мирних українців практично весь світ відмовився від співпраці з РФ. Російський ринок покинули такі кінокомпанії: Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount та багато інших.

Але росіяни знайшли нелегальний спосіб обійти санкції, і показують у себе в кінотеатрах фільми, незаконно завантажені з торрентів.

Нагадаємо, вийшов фінальний трейлер "Джона Уіка 4" з Кіану Рівзом.

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