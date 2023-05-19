Такі провідні міжнародні незалежні дистриб'ютори, як Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 і Pathé, досі продовжують співпрацювати з російським кіноринком.

Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритого листа, в якому закликала учасників Каннського кіноринку 2023 року припинити вести справи з Росією.

У заяві зазначалося, що випуск фільмів в путінській Росії дорівнює "підтримці тероризму" на тлі триваючої агресивної війни в Україні, зазначає Variety.

Зокрема, у листі українські кінематографісти перерахували низку провідних міжнародних незалежних дистриб'юторів, зокрема Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 та Pathé, фільми яких виходили у прокат у Росії після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року.

Відео дня

"Продовження ведення бізнесу в Росії означає підтримку російської терористичної держави податками. Ці податки потім перетворюються на зброю, якою знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег", – йдеться в заяві.

Спілка кінематографістів України також нагадала, що і Європейський парламент, і Парламентська асамблея НАТО у листопаді 2022 року оголосили Росію державою-спонсором тероризму.

"Тому продаж фільмів на територію Російської Федерації може розглядатися як підтримка тероризму, і ми закликаємо виробників, дистриб'юторів і агентів з продажу переглянути свої відносини з російськими дистриб'юторами і забезпечити, щоб такі дії не сприяли фінансуванню терористичної організації і підриву безпеки в світі", – йдеться в листі.

"Ми, Спілка кінематографістів України, звертаємося до кінопродюсерів, кінокомпаній і світових продажників із закликом припинити співпрацю з російськими кінокомпаніями до закінчення російсько-української війни і встановлення справедливого миру", – додали в спілці.

Іноземні фільми в російському прокаті

Видання зазначає, що хоча найбільші голлівудські студії (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal – ред.) повністю пішли з Росії, проте, за минулий рік в країні, згідно з даними російського кінофонду, було випущено більше 140 американських фільмів. (Судячи з анонсів російських кінотеатрів, європейських і азіатських фільмів в російському прокаті було ще більше – ред.).

Найгучнішою новинкою, офіційно випущеною в російський прокат, став бойовик Lionsgate "Джон Вік: Глава 4". До цього студія A24 випустила в Росії фільм "Все завжди і одразу", що отримав 11 "Оскарів" в цьому році. Також росіянам офіційно показали шпигунський комедійний бойовик Гая Річі "Операція Фортуна: Мистецтво перемоги", випущений компанією STXinternational, і французький фільм "Три мушкетери" від Pathé. Більш того, на літо 2023 року запланований вихід ще одного фільму Гая Річі – "Перекладач" з Джейком Джилленхолом від все тих же STX Films.

Студії пояснюють потрапляння своїх фільмів у російський прокат тим, що контракти на багато іноземних фільмів були підписані до російського вторгнення в Україну (Тим не менш, іншим кіностудіям це не завадило відкликати фільми з прокату – ред.). Інші потрапляють в кінотеатри країни звивистими шляхами, часто через дочірні компанії російських дистриб'юторських компаній, що базуються в інших юрисдикціях, або через сторонніх дистриб'юторів. Наприклад, російським релізом "Джона Віка 4" займалася компанія Unicorn Media, зареєстрована на Мальті.

При цьому один досвідчений європейський торговий представник на правах анонімності повідомив виданню, що кіностудії свідомо продають в Росію фільми через іноземні фірми-прокладки, не бажаючи втрачати доходи – адже до війни російський кіноринок був шостим у світі за касовими зборами.

"Ми місяцями обговорювали ці суперечки між торговими агентами. Реальність така, що з фінансової точки зору набагато вигідніше продовжувати торгівлю з Росією, ніж програти, якщо фільми стануть піратськими (В російських кінотеатрах нині нелегально крутять піратські копії блокбастерів від компаній, які офіційно пішли з Росії – ред.)", – зазначив він.

Що стосується угод, підписаних до вторгнення в Україну, він додав: "У розпал 2023 року ми навряд чи можемо продовжувати стверджувати, що угоди були підписані до війни. Для нових релізів буде важко продовжувати використовувати цей аргумент".

Вас також можуть зацікавити новини: