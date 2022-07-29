Програма під керівництвом House of Europe забезпечить сто стипендій по 1000 євро.

Українська кіноакадемія та House of Europe разом з Netflix започатковують дві ініціативи, які мають допомогти українським творцям в Україні та в усьому світі, які постраждали або були вимушені переїхати через війну, продовжувати та розвивати свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні Української кіноакадемії на офіційному сайті.

"Ці дві програми забезпечуватимуть фінансову підтримку та доступ до навчання і експертів для українських кінематографістів на всіх рівнях їхньої кар’єри. Кандидати, які відповідають вимогам, можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії з 28 липня", - йдеться у повідомленні.

Так, програма Української кіноакадемії передбачає: 48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб (сценариста і продюсера), а також ексклюзивні онлайн сесії з міжнародними експертами галузі.

Програма ж під керівництвом House of Europe забезпечить сто стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів, навчання із процесу кіновиробництва, пост-продакшну та пітчингу від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.

"Ініціативи підтримуються Netflix Fund for Creative Equity, глобальним фондом, запущеним на початку 2021 року, який має на меті створити більше можливостей для людей з недостатньо представлених або маргіналізованих спільнот, щоб їхні голоси були почуті", - йдеться у повідомленні.

Кожен український творець, незалежно від свого місцезнаходження, може подати заявку на участь у цих ініціативах через сайт Української кіноакадемії (для отримання грантів на розробку сценарію та зустрічей з експертами) та House of Europe (для отримання стипендій та освіти). За підтримки провідних міжнародних та українських установ творці матимуть можливість розвивати свою кар’єру в кіно- та телеіндустрії.

Нагадаємо, на Київщині розпочалися зйомки фільму про героїв, які вивозили людей з окупації.

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