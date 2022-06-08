Серіал "Клуб опівнічників" вийде на Netflix 7 жовтня 2022 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер містичного серіалу "Клуб опівнічників" (The Midnight Club), шоураннером якого виступить Майк Фленаган, який раніше поставив для цієї ж платформи серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Привиди садиби Блай" і "Опівнічна меса".

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Також стало відомо, що серіал "Клуб опівнічників", що складається з 10 епізодів, вийде на Netflix 7 жовтня 2022 року.

У центрі сюжету серіалу опиниться група з восьми невиліковно хворих молодих людей, що проживають в домашньому хоспісі Роттердама, яким управляє загадковий лікар. Щоночі молодь зустрічається опівночі, щоб розповідати один одному страшні історії. Одного разу вночі вони укладають договір, що той, хто першим піддасться хворобі, несе відповідальність за спілкування з іншими за межами могили. Після того, як один з них вмирає, починаються дивні події.

Відзначимо, що на даний момент Майк Фленаган також працює над хоррор-серіалами "Падіння будинку Ашерів" і "Щось вбиває дітей". Таким чином, кількість проектів, над якими Фленаган працює разом зі своїм партнером по Intrepid Pictures Тревором Мейсі в рамках великої угоди з Netflix, досягне шести.

Як правило, всі міні-серіали в рамках даної угоди складаються з одного завершеного сезону, проте вони ніяк не пов'язані між собою. Разом з тим, кілька акторів, таких як Карла Гуджіно, Олівер Джексон-Коен, Кейт Сігел, Зак Гілфорд, Саманта Слойан та інші, вже були задіяні в декількох проектах Фленагана в різних ролях.

Вас також можуть зацікавити новини: