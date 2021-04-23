У шоу візьмуть участь засновники The Hype House Чейз Хадсон, Томас Петру і Микита Драгун.

На стрімінговому сервісі Netflix вийде реаліті-шоу про The Hype House - спільноту молодих блогерів з мільйонами підписників у соціальній мережі TikTok.

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Зйомки будуть проходити в лос-анджелеському особняку, де блогери живуть і працюють.

Нове реаліті-шоу на Netflix: що відомо

У шоу візьмуть участь засновники The Hype House Чейз Хадсон, Томас Петру та Микита Драгун.

Також в шоу знімуться блогери Коувр Аннон, Сієнна Мей Гомес, Ларрі Меррітт, Алекс Уоррен та Джек Райт.

Глядачі побачать, як блогери разом створюють новий контент, стикаються з необхідністю вирішувати конфлікти вдома і приймають у свою спільноту нових учасників, а також їм розкажуть про події, які привели підлітків в TikTok.

Розважальна програма розповість передісторію відносин сусідів по дому,

Над створенням шоу працює продюсерська компанія Wheelhouse Entertainment.

Шоу Netflix стане одним з багатьох, де знімаються молоді інтернет-знаменитості.

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Автор: Катерина Шварц