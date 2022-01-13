Приготування до знімань вже тривають.

Стримінговий сервіс Netflix почав приготування до знімань двох сиквелів "Червоного повідомлення", яке стало найпопулярнішою стрічкою на платформі.

Про це повідомляє Deadline.

Платформа планує розпочати виробництво фільмів на початку 2023 року. Врахують графіки зірок, залучених у проекті.

Читайте такожНе судіть суворо: рецензія на фільм "Червоне повідомлення" від NetflixЗокрема, у сиквелах знову з'являться Галь Гадот, Двейн Джонсон і Раян Рейнольдс. Водночас дата виходу сиквелів поки невідома.

Роусон Маршалл Тербер, який працював над постановкою "Червоного повідомлення", вже приступив до написання сценаріїв.

Нагадаємо, 12 листопада Netflix випустив один зі своїх найгучніших кінопроектів року - комедійний екшн "Червоне повідомлення" / Red Notice (США, 2021) з Дуейном "Скелею" Джонсоном, "диво-жінкою" Галь Гадот і веселуном Раяном Рейнольдсом.

За сюжетом фільму, у світі міжнародної злочинності Інтерпол випускає так зване "червоне повідомлення" - глобальне попередження, щоб вистежити й зловити найбільш розшукуваного злодія у світі мистецтва. "Скелі" дісталася роль Джона Хартлі – агента Інтерполу, найбільшого слідопита у світі, Рейнольдсу – найбільшого афериста у світі Нолана Бута, а Гадот – найбільшої злодійки у світі мистецтва Сари Блек.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна комедія "Червоне повідомлення", що вийшла на стрімінговому сервісі Netflix 12 листопада, встановила рекорд за переглядами у день прем'єри.

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