Компанія знизила ціни на підписки не тільки для нових користувачів / фото ua.depositphotos.com

Стрімінгова платформа Netflix приємно здивувала користувачів. Компанія знизила ціни на підписки в Україні, тепер вартість перегляду коштує дешевше мінімум на 2 євро (близько 90 гривень).

Нові ціни вже з'явилися на офіційному сайті Netflix.

Відомо, що компанія знизила ціни на підписки не тільки для нових користувачів. Дивитися фільми й серіали за новим тарифним планом зможуть навіть ті користувачі, які оформляли підписки раніше.

Як змінилися ціни на підписки від Netflix в Україні

Як відомо, стрімінговий сервіс надає користувачам вибрати один з трьох тарифних планів. Вони відрізняються за якістю відео і якістю зображення, з яким люди можуть дивитися фільми і серіали.

  • Базова підписка, яка раніше коштувала 7,99 євро (близько 240 гривень), тепер коштує 4,99 євро (приблизно 150 гривень),
  • Стандартна підписка, яка раніше коштувала 9,99 Євро (300 гривень), тепер подешевшала до 7,49 Євро (близько 225 грн)
  • Найдорожчий тарифний план - підписка на преміум-акаунт, раніше коштував майже 12 євро (близько 360 гривень). Зараз же він коштує 9,99 Євро (близько 240 грн).
Нові ціни на підписки / скриншот з сайту Netflix

Для всіх користувачів Netflix, як нових, так і старих, нові тарифи почнуть діяти вже з наступного місяця.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Netflix показав трейлер фільму "Не дивись вгору" з Леонардо Ді Капріо.

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Автор: Поліна Кузенко