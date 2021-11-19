Тарифи подешевшали як для нових користувачів, так і для тих, хто вже оформив підписку.

Стрімінгова платформа Netflix приємно здивувала користувачів. Компанія знизила ціни на підписки в Україні, тепер вартість перегляду коштує дешевше мінімум на 2 євро (близько 90 гривень).

Нові ціни вже з'явилися на офіційному сайті Netflix.

Відомо, що компанія знизила ціни на підписки не тільки для нових користувачів. Дивитися фільми й серіали за новим тарифним планом зможуть навіть ті користувачі, які оформляли підписки раніше.

Як змінилися ціни на підписки від Netflix в Україні

Як відомо, стрімінговий сервіс надає користувачам вибрати один з трьох тарифних планів. Вони відрізняються за якістю відео і якістю зображення, з яким люди можуть дивитися фільми і серіали.

Базова підписка, яка раніше коштувала 7,99 євро (близько 240 гривень), тепер коштує 4,99 євро (приблизно 150 гривень),

Стандартна підписка, яка раніше коштувала 9,99 Євро (300 гривень), тепер подешевшала до 7,49 Євро (близько 225 грн)

Найдорожчий тарифний план - підписка на преміум-акаунт, раніше коштував майже 12 євро (близько 360 гривень). Зараз же він коштує 9,99 Євро (близько 240 грн).

Для всіх користувачів Netflix, як нових, так і старих, нові тарифи почнуть діяти вже з наступного місяця.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Netflix показав трейлер фільму "Не дивись вгору" з Леонардо Ді Капріо.

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Автор: Поліна Кузенко