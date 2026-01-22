Усі десять епізодів нового сезону вийдуть одночасно 19 лютого 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер 3 сезону шпигунського серіалу "Нічний агент" (The Night Agent).

У новому сезоні агента Пітера Сазерленда відправлять на пошуки молодого агента Міністерства фінансів, який втік до Стамбула з конфіденційною урядовою інформацією після вбивства свого боса. Втім те, що починається як ризиковане полювання, швидко переростає на щось набагато небезпечніше, коли Пітер розкриває мережу темних грошей, протистоїть найманим убивцям і перетинається з впертою журналісткою, чиє прагнення до правди ставить їх обох прямо під приціл.

Відомо, що події нового сезону відбуватимуться у Стамбулі, Мехіко, Вашингтоні, Нью-Йорку та Домініканській Республіці.

Відео дня

Головну роль у шоу виконує Габріель Бассо ("Сільська елегія", "Шлях відплати", "Будинок з динаміту").

Крім того, з попередніх сезонів до своїх ролей повернулися Фола Еванс-Екінбола (агент Челсі Аррінгтон), Луїс Хертем (торговець нелегальними розвідданими Джейкоб Монро), Ворд Гортон (губернатор Річард Хейган, який тепер став президентом США) та Альберт Джонс (заступник директора ФБР Ейден Мослі).

Серед нових імен у касті – Дженніфер Моррісон (серіали "Доктор Хаус", "Одного разу у казці"), якій дісталася роль новоспеченої першої леді США Дженні Хейган, Девід Лайонс (серіали "Сказати правду", "Звір у мені"), який зіграє сумнівного нового напарника Пітера Адама, Стівен Моєр (серіал "Справжня кров"), який втілить образ загадкового найманого вбивцю на прізвисько "Батько", та Генезис Родрігез (серіали "Спецоперації: Левиця", "Академія Амбрелла"), яка зіграє самоввіддану журналістку Ізабель де Леон.

Усі десять епізодів нового сезону вийдуть одночасно 19 лютого 2026 року.

Серіал "Нічний агент" – цікаві факти

Перший сезон шпигунського серіалу "Нічний агент" вийшов на Netflix у березні 2023 року. В центрі сюжету опинився агент ФБР нижньої ланки Пітер Сазерленд, який у якості покарання за провалене завдання просиджував ночі в підвалі Білого дому, щоб слідкувати за телефоном, який ніколи не дзвонить. Однак раптом залунав дзвінок з попередженням про загрозу державного перевороту, і поступово герой опинився втягнутим в велику шпигунську гру.

Другий сезон серіалу вийшов в січні 2025 року, і в ньому Сазерленд остаточно перетворився з непомітного агента ФБР на справжнього шпигуна – у фіналі сезону він став подвійним агентом, одночасно працюючи на торговця нелегальними розвідданими та на ЦРУ.

Наразі оцінка першого сезону шоу на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 80% схвалення від критиків та 58% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 68 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 6 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

Вас також можуть зацікавити новини: