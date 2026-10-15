Зендея зіграє у новому фільмі Алекса Гарленда

Зйомки фільму заплановано на 2027 рік.

Голлівудська суперзірка Зендея ("Драма", "Одіссея", франшизи "Людина-павук", "Дюна", серіал "Ейфорія") зіграє у новому науково-фантастичному фільмі Алекса Гарленда ("Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів", "Бойові дії", сценарист франшизи "28 років потому") для студії A24.

Як пише The Hollywood Reporter, назва та подробиці сюжету фільму поки що не розкриваються.

При цьому зазначається, що зйомки фільму заплановані на 2027 рік.

Відео дня

Цей проєкт став черговою спільною роботою Зендеї та студії A24 – раніше вони співпрацювали над хітовим серіалом HBO "Ейфорія" та фільмом "Драма".

У Алекса Гарленда також давні партнерські стосунки з A24: до їхнього переліку входять майже всі попередні фільми режисера, а також майбутня екранізація відеоігри Elden Ring, вихід якої в кінотеатрах заплановано на 2028 рік.

Варто зазначити, що раніше Зендея неодноразово заявляла про плани призупинити активну акторську діяльність після напруженого 2026 року, на який у неї було заплановано одразу кілька гучних прем'єр ("Драма", "Одіссея", "Людина-павук", "Дюна").

Вас також можуть зацікавити такі новини: