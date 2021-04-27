Рейтинги не порадували академіків / фото ua.depositphotos.com
У ніч з 25 на 26 квітня пройшла церемонія вручення премії "Оскар".
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При цьому в прямому ефірі за церемонією стежили менше 10 мільйонів американців. Такий показник виявився найгіршим за всі роки проведення "Оскара". Ця цифра навіть нижче торішньої.
Відзначимо, церемонія проходила в саду і скромному залі вокзалу Union Station. Такі локації обрали не лише через пандемію коронавірусу, а й з метою врятувати рейтинги, які давно не радують академіків.
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