У прямому ефірі за церемонією стежили лише 9,8 млн американців.

У ніч з 25 на 26 квітня пройшла церемонія вручення премії "Оскар".

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При цьому в прямому ефірі за церемонією стежили менше 10 мільйонів американців. Такий показник виявився найгіршим за всі роки проведення "Оскара". Ця цифра навіть нижче торішньої.

Відзначимо, церемонія проходила в саду і скромному залі вокзалу Union Station. Такі локації обрали не лише через пандемію коронавірусу, а й з метою врятувати рейтинги, які давно не радують академіків.

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Автор: Діана Могилєвич