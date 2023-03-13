Команда фільму "Все завжди і водночас" просто "розірвала" премію.

Сьогодні вночі відбулася щорічна церемонія вручення премії "Оскар". У номінації "Найкращий режисер" перемогли одразу дві людини - Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас").

Відомо, що натхненням для режисерів при створенні фільму, крім іншого, став фільм "Матриця", а також всесвіт фільмів Вонга Карвая.

Кінокритики в основному позитивно відгукнулися про фільм, який являє собою суміш жанрів з елементами сюрреалістичної комедії, наукової фантастики, фентезі, сімейної драми і фільмів про бойові мистецтва.

Що відомо про режисерів "Все завжди і водночас"

Ден Кван і Деніел Шайнерт, більш відомі як "Деніели" - режисерський дует. Спочатку вони знімали музичні кліпи, проте в 2016 році зняли свій перший фільм "Людина - швейцарський ніж".

Робота над фільмом "Все завжди і водночас" стала для них неймовірно успішною. Мало того, що вони отримали "Оскар" за найкращу режисерську роботу, так ще й сам фільм переміг у головній номінації.

Крім того, головна актриса Мішель Йео отримала премію за "Найкращу жіночу роль".

"Все завжди і водночас" - сюжет фільму

У центрі сюжету Евелін, яка раптово отримує неймовірну здатність - вона може ставати ким-завгодно. У фільмі вона постає в ролі відомої актриси, майстра бойових мистецтв, оперної діви і навіть небесним божеством.

При цьому їй доведеться зіткнутися з таємничою сутністю, яка загрожує всім мультивселенним.

Раніше УНІАН назвав список усіх переможців "Оскара-2023".

Вас також можуть зацікавити новини: