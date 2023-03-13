На сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії "Оскар". Вперше з 1961 року на церемонії не було червоної доріжки. Замість червоної була доріжка кольору шампанського.
Найголовнішу нагороду, "Оскар" за найкращий фільм року отримала робота "Все завжди і водночас". Команда цього фільму стала фаворитом Гільдії кіноакторів США.
Крім цього, фільм "Все завжди і водночас" отримав найбільшу кількість "Оскарів". Кінокартина принесла 7 статуеток в номінаціях: Найкращий фільм, найкращий режисер, найкраща жіноча роль, найкраща чоловіча роль другого плану, найкраща жіноча роль другого плану, найкращий оригінальний сценарій, найкращий монтаж.
Фільм "Все завжди і водночас" опис і трейлер
Американський фантастичний комедійний бойовик "Все завжди і водночас" - результат роботи продюсерів і сценаристів Дена Квана і Деніела Шайнерта. У ньому зіграли: Мішель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефані Сюй, Джеймс Хонг, Джеймі Лі Кертіс та інші.
У фільмі показана історія про просту жінку Евелін, свідомість якої розкололася. Раптово вона розуміє, що існує нескінченна кількість вимірів, в кожному з яких вона може отримати навички та вміння. Вона може бути майстром бойових мистецтв, талановитою актрисою або небесною істотою.
Незабаром Евелін розуміє, що їй доведеться боротися з таємничою сутністю, яка загрожує знищити весь мультивселенній. Фільм складається з трьох частин, назви яких утворюють загальну назву кінокартини.
За "Оскар" також боролися такі фільми:
- "Аватар: шлях води"
- "Банші Інішеріна"
- "Елвіс"
- "На Західному фронті без змін"
- "Фабельмани"
- "Тара"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Трикутник печалі"
- "Кажуть жінки".
Торік "Оскар" за найкращий фільм отримала кінокартина"коду".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці закликали журі не голосувати за фільм з Крузом через зв'язок з РФ. Повідомлялося, що фільм "Топ Ган: Меверік" фінансував російський олігарх.