Найголовнішу нагороду, "Оскар" за найкращий фільм року отримала робота "Все завжди і водночас".

На сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії "Оскар". Вперше з 1961 року на церемонії не було червоної доріжки. Замість червоної була доріжка кольору шампанського.

Найголовнішу нагороду, "Оскар" за найкращий фільм року отримала робота "Все завжди і водночас". Команда цього фільму стала фаворитом Гільдії кіноакторів США.

Крім цього, фільм "Все завжди і водночас" отримав найбільшу кількість "Оскарів". Кінокартина принесла 7 статуеток в номінаціях: Найкращий фільм, найкращий режисер, найкраща жіноча роль, найкраща чоловіча роль другого плану, найкраща жіноча роль другого плану, найкращий оригінальний сценарій, найкращий монтаж.

Фільм "Все завжди і водночас" опис і трейлер

Американський фантастичний комедійний бойовик "Все завжди і водночас" - результат роботи продюсерів і сценаристів Дена Квана і Деніела Шайнерта. У ньому зіграли: Мішель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефані Сюй, Джеймс Хонг, Джеймі Лі Кертіс та інші.

У фільмі показана історія про просту жінку Евелін, свідомість якої розкололася. Раптово вона розуміє, що існує нескінченна кількість вимірів, в кожному з яких вона може отримати навички та вміння. Вона може бути майстром бойових мистецтв, талановитою актрисою або небесною істотою.

Незабаром Евелін розуміє, що їй доведеться боротися з таємничою сутністю, яка загрожує знищити весь мультивселенній. Фільм складається з трьох частин, назви яких утворюють загальну назву кінокартини.

За "Оскар" також боролися такі фільми:

"Аватар: шлях води"

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"На Західному фронті без змін"

"Фабельмани"

"Тара"

"Топ Ган: Меверік"

"Трикутник печалі"

"Кажуть жінки".

Торік "Оскар" за найкращий фільм отримала кінокартина"коду".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці закликали журі не голосувати за фільм з Крузом через зв'язок з РФ. Повідомлялося, що фільм "Топ Ган: Меверік" фінансував російський олігарх.

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