Рудинський емоційно відреагував на фільм про Росію на 'Оскарі'

Актор звернувся до команди фільму "Камінь, ножиці, папір".

Український актор театру та кіно Олександр Рудинський, відомий ролями у проєктах "Носоріг" і "Тиха Нава", прокоментував відсутність українських фільмів у списку номінантів на цьогорічний "Оскар".

Артист, який зіграв головну роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, поділився своїми думками в Instagram-блозі:

"Іноді наші мрії можуть не здійснюватися. Чи випадковість це, що жоден з трьох фільмів про війну в Україні не отримав номінацію? Не знаю. Але це наша реальність. Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області є в номінації. А "2000 метрів до Андріївки" - ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю".

Також Рудинський звернувся до команди стрічки "Камінь, ножиці, папір", зазначивши, що ніколи не забуде паузу, які виникла під час оголошення номінантів на премію.

Відео дня

"Але давайте також згадаємо, як ми почувалися рік тому. Це розриває серце. Але частина мого серця завжди належатиме вам. Франц, Гайдер, Саншайн, Марцін і всі, хто створив цю історію про мою країну. Я люблю вас усіх! Ми ще побачимося!" - додав Олександр.

Як повідомляв УНІАН, на "Оскар" подавалися одразу три стрічки, в яких розповідається про війну Росії проти України: британський короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір", документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" та короткометражна анімація Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені". Жодна з них не потрапила у список номінантів.

Тим часом у номінації "найкращий документальний фільм" є "Mr. Nobody Against Putin", співавтором якого виступив росіянин Павло Таланкін. У стрічці показана історія педагога російської школи, який фіксує посилення воєнної пропаганди на дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: