Церемонія вручення кінопремії "Оскар" вперше може пройти на майданчиках в Європі, а не тільки в США.
Читайте такожГільдія продюсерів США оголосила найкращий фільм 2020Як повідомляє журнал Hollywood Reporter, додаткові майданчики організовують у Парижі та Лондоні. Однак, де саме вони будуть, поки не повідомляється. Сама церемонія відбудеться 25 квітня.
Рішення про додаткові майданчики в столицях Великобританії і Франції прийнято, щоб на церемонії змогли бути присутніми учасники, які не можуть приїхати в США.
Однак продюсери як і раніше закликають всіх, хто може безпечно потрапити в США приїхати на церемонію в Лос-Анджелес.
Учасники премії повинні будуть пройти карантин, додаткові витрати через самоізоляцію візьмуть на себе партнери премії.
У США захід пройде в залах вокзалу "Юніон Стейшн" в Лос-Анджелесі і в театрі "Долбі" в Голлівуді.
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