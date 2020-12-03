Церемонію проведуть оффлайн.

Американська академія кіномистецтв планує провести церемонію вручення премії "Оскар 2021" в оффлайні.

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Про це повідомляє Variety.

У зв'язку з пандемією коронавірусу церемонія може пройти в офлайні попри те, що зазвичай вона проходить в кінотеатрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Поки вона запланована на 25 квітня.

Всього зал розрахований на 3400 місць, але поки невідомо скільки людей зможуть бути присутніми на заході. Про заходи безпеки поки нічого не повідомляється.

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Автор: УНІАН