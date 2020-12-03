Церемонія відбудеться навесні / фото REUTERS
Американська академія кіномистецтв планує провести церемонію вручення премії "Оскар 2021" в оффлайні.
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Про це повідомляє Variety.
У зв'язку з пандемією коронавірусу церемонія може пройти в офлайні попри те, що зазвичай вона проходить в кінотеатрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Поки вона запланована на 25 квітня.
Всього зал розрахований на 3400 місць, але поки невідомо скільки людей зможуть бути присутніми на заході. Про заходи безпеки поки нічого не повідомляється.
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