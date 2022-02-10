Броуді зіграє в пригодницькому фільмі \ фото gettyimages.com
Знаменитий актор Едріан Броуді приєднався до акторського складу пригодницької екшн-комедії під назвою "Примарний".
Разом з оскароносним Броуді головні ролі в стрічці зіграють Кріс Еванс і Ана де Армас, повідомляє Deadline.
Виробництвом фільму зайнялися Apple і Skydance.
В якості режисера стрічки виступив Декстер Флетчер, відомий по картині "Рокетмен". Авторами сценарію стали Пол Верник і Ретт Різ, які працювали над "Дедпулом".
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Подробиці сюжету не розголошуються. Проект описується як концептуальний романтичний пригодницький фільм.
Дату прем'єри також поки не оголосили.