Яка саме роль дісталася Броуді не відомо.

Знаменитий актор Едріан Броуді приєднався до акторського складу пригодницької екшн-комедії під назвою "Примарний".

Разом з оскароносним Броуді головні ролі в стрічці зіграють Кріс Еванс і Ана де Армас, повідомляє Deadline.

Виробництвом фільму зайнялися Apple і Skydance.

В якості режисера стрічки виступив Декстер Флетчер, відомий по картині "Рокетмен". Авторами сценарію стали Пол Верник і Ретт Різ, які працювали над "Дедпулом".

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Подробиці сюжету не розголошуються. Проект описується як концептуальний романтичний пригодницький фільм.

Дату прем'єри також поки не оголосили.

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