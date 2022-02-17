Кліп на цю дитячу пісню став найпопулярнішим за всю історію YouTube.

Стрімінговий сервіс Paramount+ зніме повнометражний фільм за мотивами дитячої вірусної пісні "Baby Shark".

Продюсувати кліп будуть компанії, які раніше створили кліп на цю пісню - Nickelodeon Animation і Pinkfong. Прем'єра стрічки має відбутися вже наступного року.

Відомо, що кліп на пісню "Baby Shark" з'явився на YouTube ще в 2016 році, а вже через 6 років він став найбільш популярним на сервісі. Всього він набрав понад 10 мільярдів переглядів.

"Baby Shark": що відомо про популярну дитячу пісеньку

Відомо, що у "Baby Shark" понад 100 варіацій на 11 різних мовах. Автор дитячої пісні невідомий.

Читайте такожDisney + назвав дату прем'єри серіалу про Обі-Вана КенобіКомпозиція стала популярною після того, як її виконала 10-річна корейсько-американська співачка Хоуп Сегойн. Тоді Pinkfong зробила для пісні відео з танцювальними рухами.

Раніше повідомлялося, що в США наглядачі катували ув'язнених дитячою піснею "Baby Shark". Вони змушували засуджених стоячи слухати пісеньку про акул протягом понад дві години. У Штатах багаторазове прослуховування однієї і тієї ж мелодії прирівнюється до тортур.

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