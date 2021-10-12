Британський актор Вілл Поултер виконає роль рятівника світів Адама Уорлока.

У третій частині "Вартових галактики", вихід якої на екрани запланований на травень 2023 року, представлять нового могутнього супергероя Marvel – Адама Уорлока.

Про це у своєму мікроблозі в Twitter повідомив режисер фільму Джеймс Ганн.

Роль нового персонажа дісталася британському акторові Віллу Поултеру, відомому за фільмами "Хроніки Нарнії: Підкорювач зорі", "Той, що біжить лабіринтов", "Легенда Г'ю Гласса", "Чорне дзеркало: Брандашмиг" і "Сонцестояння".

"Ласкаво просимо в сім'ю Вартових, Вілл Поултер. Він приголомшливий актор і чудовий хлопець. Побачимося за пару тижнів #AdamWarlock #GotGVol3", – написав Ганн.

Хто такий Адам Уорлок

Персонаж коміксів видавництва Marvel Адам Уорлок вперше був представлений в 1967 році під ім'ям "Чоловік". Він був створений сценаристом Стеном Лі та художником Джеком Кірбі. Як Адама Уорлока його представили тільки 1972 році. У різних іпостасях він з'являвся в коміксах протягом чотирьох десятків років.

Адам Уорлок в коміксах представляє сторону добра. Входить в організації Вартові Галактики і Дозор нескінченності, також серед його основних союзників Капітан Марвел. Основні вороги – Магус, Богиня і Танос.

Серед його основних здібностей – надлюдські фізичні характеристики, політ, створення кокона для регенерації, маніпуляція енергією і її поглинання, управління матерією, використання магії, а також управління Каменями Нескінченності.

Читайте такожСеріал "Локі" продовжено на другий сезонЗа легендою, Чоловік – творіння вчених. Він був прототипом солдата, з яких хотіли створити армію для завоювання світу. Формуючись в коконі, Адам почув плани своїх господарів і, повставши проти них, полетів у космос, щоб пізніше стати рятівником світів.

"Вартові Галактики. Частина 3": Що відомо

Головні ролі у фільмі, що відноситься до четвертої фази кіновсесвіту Marvel, знову виконають Кріс Претт (Пітер Квілл / Зоряний Лорд), Зої Салдана (Гамора), Дейв Батіста (Дракс Руйнівник), Він Дизель (Грут) і Бредлі Купер (Ракета). Також до своїх ролей повернуться Карен Гіллан (Небула), Пом Клементьєфф (Мантіс) і Шон Ганн (Краглін).

Сюжет фільму тримається в секреті, проте перед ним в рамках четвертої фази у Marvel ще чимало фільмів ("Шан-Чі та легенда десяти кілець" (2021), "Вічні" (2021), "Людина-павук: Немає шляху додому" (2021), "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті безумства" (2022), "Тор: Любов і грім" (2022), "Чорна пантера: Ваканда навіки" (2022), "Марвели" (2022) і "Людина-мураха і Оса: Квантомания" (2023) та серіалів (у тому числі "Міс Марвел" (2022) і "Місячний лицар" (2022), які напевно в кінцевому підсумку будуть об'єднані загальним сюжетом. Більш того, Кріс Претт, Пом Клементьєфф, Дейв Батіста, Карен Гіллан і Шон Ганн з'являться у фільмі "Тор: Любов і грім". Нагадаємо, саме з ними Тор наприкінці "Месники: Завершення" відправився в космічну подорож.

Вас також можуть зацікавити такі матеріали:

Автор: Марина Григоренко