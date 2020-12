На фанатів кіновсесвіту Marvel в найближчі пару років чекає чимало сюрпризів.

Американська кіностудія Marvel Studios, що спеціалізується на фільмах і серіалах за коміксами, 11 грудня 2020 року випустила майже два десятки довгоочікуваних анонсів.

На Instagram-сторінці кіногіганта практично одночасно з'явилися трейлери нових серіалів, які вже зовсім скоро будуть випущені на новому стрімінговому сервісі Disney+. Більшість з них стануть продовженням «Саги нескінченності» і опишуть долю героїв після перемоги Месників над Таносом. До своїх ролей повернуться більшість акторів, які зіграли аналогічних персонажів у популярній кінофраншизі. Однак чекають на глядачів і нові герої.

Першим вийде серіал «ВандаВіжен» (WandaVision) - його показ розпочнеться вже 15 січня 2021 року. За сюжетом міні-серіалу, після подій фільму «Месники: Завершення» Ванда Максимофф (Елізабет Олсен) і Віжен (Пол Беттані) живуть тихим сімейним життям, але починають підозрювати, що їхня реальність не те, чим здається. Також в проекті заявлена Кет Деннінгс в ролі Дарсі Льюїс, відомої кіноглядачам за фільмами «Тор» і «Тор 2». Сьогодні кіностудія опублікувала новий трейлер серіалу.

Також Marvel Studios нарешті оголосила дату релізу міні-серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» (The Falcon and the Winter Soldier). Цей проект мав відкрити марвелівську серіальну історію на Disney+ ще цього року. Однак через пандемію коронавірусу зйомки проекту кілька разів припинялися, а тому про те, як склалася доля найближчих соратників Капітана Америка після його відходу від справ, фанати зможуть дізнатися лише 19 березня 2021 року. Як і у фільмах, роль Сема Вілсона / Сокола виконає Ентоні Макі, а Бакі Барнса / Зимового солдата – Себастьян Стен. Також в проект повернуться Даніель Брюль (Гельмут Земо) і Емілі ВанКемп (Шерон Картер / Агент 13). Сьогодні кіностудія опублікувала перший трейлер серіалу.

Крім того, фанатам нарешті показали перший трейлер серіалу «Локі» (Loki), який планується до випуску на травень 2021 року. Серіал розповість альтернативну історію зведеного брата Тора, який загинув від руки Таноса в «Месниках: Війна нескінченності». Однак після того, як у фінальній частині під час подорожі героїв у часі в минуле Локі вдалося втекти з тессерактом, у персонажа з'явилася можливість отримати розвиток. До ролі Локі в серіалі на радість фанатам повернеться Том Хіддлстон. Також в акторському складі серіалу значаться Річард Е. Грант, Оуен Вілсон та інші.

Глядачеві також показали перший трейлер анімаційного серіалу «Що якщо...?» (What If…?), в якому нам розкажуть, що могло б статися, якби ключові події фільмів кіновсесвіту Marvel відбулися інакше. Мультиплікаційних героїв серіалу озвучать актори, які виконали їхні ролі у фільмах кіновсесвіту.

Крім цього, кіностудія офіційно оголосила про початок зйомок серіалу «Соколине око»​​​​​​​ (Hawkeye), де до ролі влучного лучника повернеться Джеремі Реннер. У серіалі йому випаде завдання підготувати собі заміну в особі Кейт Бішом, роль якої виконає Хейлі Стейнфілд. Також кіностудія підтвердила, що в серіалі зіграють Віра Фарміга, Фра Фі та Алаква Кокс. Офіційна дата виходу серіалу поки не оголошується, але найімовірніше це буде початок 2022 року. Також, за неофіційними даними, в серіалі може з'явитися героїня Олена Бєлова / Чорна вдова у виконанні Флоренс П'ю – сестра Наташі Романофф, з якою глядач вперше має познайомитися у фільмі «Чорна вдова», вихід якого намічений на травень 2021 року (через рік замість початкової дати релізу).

Крім того, кіностудія анонсувала ще кілька серіалів, які знаходяться у них в розробці. По-перше, це проект Sizzle Ms. Marvel, де глядачів познайомлять з новою супергероїнею - Камалою Хан / Міс Марвел. У центрі сюжету - дівчинка-підліток мусульманського походження з Джерсі-Сіті, що володіє здатністю деформувати своє тіло. Коли вона виявляє свої нелюдські гени, героїня бере ім'я Міс Марвел від свого кумира Керол Денверс, коли та стає капітаном Марвел. Реліз серіалу намічений на кінець 2021 року.

По-друге, Marvel Studios анонсувала абсолютно новий серіал «Місячний руцар» (Moon Knight), де мова піде про супергероя і колишнього найманця на ім'я Марк Спектор / Місячний лицар. Будь-які інші подробиці проекту поки не розкриваються.

По-третє, кіностудія оголосила про початок роботи над серіалом «Секретне вторгнення» (Secret Invasion), де в центрі сюжету опиняться директор ЩИТа Нік Ф'юрі у виконанні Семюела Л. Джексона і представник інопланетної раси скруллів Талос у виконанні Бена Мендельсона, відомий глядачам по фільму «Капітан Марвел».

По-четверте, компанія почала роботу над серіалом «Айронхарт» (Ironheart) про винахідницю-супергероїню Рірі Вільямс, яка пішла по стопах Тоні Старка і винайшла свій костюм. Її роль виконає молода актриса Домінік Торн.

По-п'яте, свій власний серіал під назвою Armor Wars отримав Дон Чідл, який повернеться до ролі Джеймса Родса, також відомого як Залізний патріот. У Marvel так описали сюжет майбутнього серіалу: історія про те, що найгірший страх Тоні Старка збувається - що відбувається, коли його технологія потрапляє в чужі руки?

По-шосте, фанати Вартових галактики отримають новий серіал «Я Грут» (I Am Groot), де в центрі сюжету опиниться деревоподібний гуманоїд малюк Грут, якого так полюбили глядачі. Творці анонсують, що в серіалі з'являться як вже знайомі герої, так і абсолютно нові персонажі.

І це ще не все. Також Marvel Studios анонсувала кілька майбутніх нових фільмів. Вже на 9 липня 2021 року в кінотеатрах планується вихід фільму «Шан-Чи і легенда десяти кілець» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), який познайомить глядачів з абсолютно новими героями. Він стане другим повнометражним фільмом після «Чорної вдови», який кіностудія випустить в рамках четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel. У центрі сюжету - майстер бойових мистецтв, супергерой Шан-Чі у виконанні Сіму Лю.

Тепер вже офіційно на 11 листопада 2022 року запланований вихід фільму «Капітан Марвел 2» (Captain Marvel​​​​​​​), де до своєї ролі повернеться Брі Ларсон. Компанію їй складуть Іман Веллані, яку перед цим представлять в серіалі Sizzle Ms. Marvel, і Тейона Парріс, яка вперше з'явиться в ролі Моніки Рамбо в «Вандавіжен».

Крім того, кінокомпанія офіційно анонсувала проект «Жінка-Халк» (She-Hulk), де головну роль виконає Тетяна Маслані. Також в картині з'явиться Марк Руффало, який виконав Халка в «Месниках», і Тім Рот в ролі Гидоти – персонажа, відомого глядачам ще по фільму «Неймовірний Халк».

Також на 2022 рік анонсовано вихід нової частини «Вартових Галактики» під назвою The Guardians of the Galaxy Holiday Special, де режисерське крісло знову займе Джеймс Ганн. Інші подробиці картини поки не розкриваються. Очевидно, це буде проект, відмінний від запланованого на 2023 рік фільму «Вартові Галактики. Частина 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

Крім цього, в кіностудії офіційно оголосили, що роль головного лиходія Гора вбивці Богів в майбутньому фільмі «Тор: любов і грім»​​​​​​​ (Thor: Love and Thunder) виконає Крістіан Бейл. Реліз фільму запланований на 6 травня 2022 року. Головні ролі в ньому виконають Кріс Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькірія), Наталі Портман (Джейн Фостер / Могутній Тор), Кріс Претт (Пітер Квілл / Зоряний Лорд) і Тайка Вайтіті (Корг).

Стало відомо офіційну назву третьої частини пригод Людини-Мурахи і Оси – Ant-Man and the Wasp: Quantumania. До своїх ролей повернуться Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас і Мішель Пфайффер. Також акторський склад доповнять Кетрін Ньютон в ролі Кессі Ленг і Джонатан Мейджорс в ролі Канга Завойовника.

Ну і наостанок кіностудія анонсувала перезапуск «Фантастичної четвірки», постановку якого довірили Джону Уоттсу, який до цього зняв «Людина-павук: Повернення додому» і «Людина-павук: далеко від дому». Інші подробиці фільму поки не розкриваються. Як відомо, до цього комікси про пригоди Фантастичної четвірки екранізували тричі - в 70-х, потім дві частини в середині нульових з Ієном Гріффітом, Крісом Евансом і Джесікою Альбою. У 2015 році історію спробували перезапустити, проте її не оцінили ні критики, ні глядачі. Після цього провалу в Marvel пообіцяли реабілітувати героїв.

Автор: Марина Григоренко