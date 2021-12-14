Прем'єра фільму відбулася 13 грудня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Вчора в Лос-Анджелесі пройшла церемонія фільму від студії Marvel "Людина-павук". З такої нагоди зірки зібралися на червону доріжку і навіть встигли попозувати для папараці.

Американська актриса Сторм Рід ("Ейфорія", "Злам часу") з'явилася на прем'єрі в ніжному комбінезоні з відкритою спиною. Відзначимо, що актриса позувала у фотозоні в не дуже вдалих позах, тому на декількох кадрах можна розглянути її груди.

Володарка премії "Оскар" Маріса Томей ("Рестлер", "Розповідь служниці") постала перед публікою в блискучій довгій сукні з високим розрізом на стегні, яка буквально виблискувала під яскравим світлом софітів.

Але найефектніший наряд був у Зендеї ("Людина-павук: Повернення додому" і "Людина-павук: Далеко від дому"). Актриса з'явилася на червоній доріжці в легкій сукні на бретельках з принтом павутини. При цьому вона ледь прикривала інтимні частини її тіла. Також вона взула чорні човники на високих підборах.

"Людина-павук: Немає шляху додому": що відомо про фільм

Події стрічки розгортаються незабаром після фіналу "Далеко від дому". Режисером картини виступив Джон Уоттс. Головні ролі у фільмі виконали Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро і Маріса Томей. Прем'єра запланована на 15 грудня 2021 року.

Нагадаємо, фінал фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" переробили прямо під час зйомок.

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Автор: Діана Могилєвич